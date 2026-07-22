Platforms Project 2026: Η διεθνής γιορτή της ανεξάρτητης τέχνης επιστρέφει στην Αθήνα

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Platforms Project 2026: Η διεθνής γιορτή της ανεξάρτητης τέχνης επιστρέφει στην Αθήνα
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Πάνω από 1.100 καλλιτέχνες από 22 χώρες στο Platforms Project 2026, 17-20 Σεπτεμβρίου.

Το Platforms Project – Independent Art Fair, η μεγαλύτερη διεθνής εικαστική έκθεση της ανεξάρτητης καλλιτεχνικής σκηνής στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες διοργανώσεις παγκοσμίως που επικεντρώνονται αποκλειστικά σε καλλιτεχνικές πλατφόρμες και συλλογικότητες, επιστρέφει από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 στο εμβληματικό Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων (Λένορμαν 218, Αθήνα),αποτελώντας σημείο συνάντησης και εικαστικής δημιουργίας.

Για δεκατέσσερα συνεχή χρόνια, το Platforms Project δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα σε καλλιτέχνες, επιμελητές, θεωρητικούς και ανεξάρτητες πρωτοβουλίες από όλο τον κόσμο. Αποτελεί έναν διεθνή χώρο συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και ανάπτυξης συνεργασιών, όπου αναδεικνύονται οι σύγχρονες μορφές συλλογικής καλλιτεχνικής πρακτικής και καλλιεργούνται σταθεροί δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικές καλλιτεχνικές κοινότητες. Μέσα από αυτή τη διαρκή διαδικασία ανταλλαγής και δικτύωσης, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός ζωντανού διεθνούς δικτύου που ενισχύει τη σύγχρονη ανεξάρτητη καλλιτεχνική δημιουργία.

To Platforms Project 2026 θα παρουσιαστεί φέτος για τρίτη χρονιά στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων με ημερίδες, περφόρμανς, ομιλίες και workshops από τις συμμετέχουσες ομάδες. Ο χώρος του Καπνεργοστασίου της Βουλής των Ελλήνων διατίθεται για το Platforms Project 2026 – Independent Art Fair με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων. Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2026 έχει η Άρτεμις Ποταμιάνου.

Το Platforms Project 2026 θα παρουσιάσει 66 καλλιτεχνικές πλατφόρμες από 22
χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Φινλανδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστραλία, Κορέα, Πολωνία, Βέλγιο, Τουρκία, Ιρλανδία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Αλβανία, Κολομβία, Ιαπωνία και Ρουμανία) με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.100 καλλιτεχνών.

Στόχος του Platforms Project είναι η καταγραφή και ανάδειξη της ανεξάρτητης διεθνούς καλλιτεχνικής σκηνής, η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα σε καλλιτεχνικές ομάδες και η ανάπτυξη ενός σταθερού διεθνούς δικτύου ανταλλαγών.

Παράλληλα με την κεντρική έκθεση, το Platforms Project 2026 θα παρουσιάσει ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα ημερίδων, ομιλιών, performances, παρουσιάσεων, ξεναγήσεων, εκπαιδευτικών δράσεων και workshops, μετατρέποντας τον εκθεσιακό χώρο σε έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, έρευνας και καλλιτεχνικού διαλόγου. Η διοργάνωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη ζωντανή παρουσία των ίδιων των καλλιτεχνών, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να συνομιλήσει μαζί τους και να γνωρίσει από κοντά τις διαδικασίες της σύγχρονης ανεξάρτητης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Παράλληλα με την έκθεση στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων θα πραγματοποιηθεί η έκθεση «M#3, Moments, Meetings, Memories» στον εκθεσιακό χώρο Λόφος art project με καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο Platforms Project τα προηγούμενα έτη, σε επιμέλεια των Liesbeth Bos και Konstantin Economou.

Στο Platforms Project 2026 συμμετέχουν οι:
ACEY Europe - Arts & Culture Community (Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία, Γαλλία,
Γερμανία, Ολλανδία, Ισραήλ, Αίγυπτος, Ρωσία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ,
Ρουμανία, ΗΑΕ), adARTes (Ελλάδα), Alter (Ελλάδα), Art For Earth 22 (Ελλάδα), Art
Group Ana | Εικαστική Ομάδα ἀνά (Ελλάδα), Art in a box (Ελλάδα), art team Συν |
ομάδα τέχνης Συν (Ελλάδα, Κύπρος), ArtCan (Ηνωμένο Βασίλειο), ArtCode (Ελλάδα), artplatform | elsewhere / museum of forgetting (Ολλανδία, Σουηδία),
ArtUnitas | Αρτ Ούνιτας (Ελλάδα), ATHENS STREET ART FESTIVAL (Κολομβία,
Ιαπωνία, Γαλλία, ΗΠΑ), AVARTS (Ελλάδα), AXIONART (Ελλάδα, ΗΑΕ, Κύπρος,
Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία), Broen
Project (Σουηδία, Γερμανία), BROKEN ART GROUP (Ελλάδα), Common Ground |
Κοινός Τόπος (Ελλάδα), Correspondents (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ), CUBE ART
EDITIONS | ΚΥΒΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ (Ελλάδα), Daily Temporary and
Wanderlust (Σουηδία, Γερμανία), Darling Pearls &; Co (Ηνωμένο Βασίλειο), DepArt
(Ελλάδα), Dionysos and Apollon Theatre Company (Ελλάδα, Γαλλία), Dipola |
Δίπολα (Ελλάδα), Distortion art (Σουηδία), Eco Flaneur (Ελλάδα), elementA
(Ελλάδα, Κύπρος, Αυστραλία), Encounters (Ελλάδα), Events Horizon | Ορίζοντας
Γεγονότων (Ελλάδα), FARFALLA | ΦΑΡΦΑΛΑ (Ελλάδα), FokiaNou Art Space
(Ελλάδα), fragment S (Σουηδία, Κορέα), Fundacja Ziemniaki I (Πολωνία), Galerie
Theorema asbl (Βέλγιο), Gi-Nekyia | Γη-Νέκυια (Ελλάδα), H-M-S (Ηνωμένο
Βασίλειο), Hellenic Jet Society (Ελλάδα), ID:I Gallery (Σουηδία), Istanbul Painters
Club (Τουρκία), JS Gallery by IMC (Ελλάδα, Κύπρος, ΗΠA, Γερμανία, Φινλανδία,
Ηνωμένο Βασίλειο), ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟΣ | SHIFTING SAND (Ελλάδα), LES
APACHES DE PATISSION (Γαλλία), ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES (Ελλάδα),
METApolis (Ελλάδα), Molekyl gallery (Σουηδία), ΟΣΥΑΠΕ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ | OSYAPE
- METAVASI (Ελλάδα), Paper Project (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία), [pool] (Βέλγιο),
Postcards from home (Ελλάδα, Βραζιλία, Πορτογαλία), POW WOW (Ελλάδα),
Project Space Piraeus (Ελλάδα), Rhythm Section (Γερμανία), SATELLITE ZONE
(Αλβανία), Solas Art Center (ΗΠΑ), Splitart Projects (Αυστρία), Studio 44 (Σουηδία),
The Affectif Kolektyf (Πολωνία), KΡΗΝΗ | Τhe KRINI Project (Ελλάδα), The Red
Boat Projects (Ελλάδα), Tupajumi foundation (Ολλανδία), Urban Cosmos | Αστικό
Σύμπαν (Ελλάδα), Visual March to Prespes | Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες
(Ελλάδα), VISUAL VOICES (Ελλάδα, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο), WEDO
(Ελλάδα), yellow chair (Ολλανδία), You’re Invited ArtGroup (Ολλανδία, Φιλανδία)
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