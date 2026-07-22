Platforms Project 2026: Η διεθνής γιορτή της ανεξάρτητης τέχνης επιστρέφει στην Αθήνα

Στο Platforms Project 2026 συμμετέχουν οι:

ACEY Europe - Arts & Culture Community (Ελλάδα, Κύπρος, Σουηδία, Γαλλία,

Γερμανία, Ολλανδία, Ισραήλ, Αίγυπτος, Ρωσία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ,

Ρουμανία, ΗΑΕ), adARTes (Ελλάδα), Alter (Ελλάδα), Art For Earth 22 (Ελλάδα), Art

Group Ana | Εικαστική Ομάδα ἀνά (Ελλάδα), Art in a box (Ελλάδα), art team Συν |

ομάδα τέχνης Συν (Ελλάδα, Κύπρος), ArtCan (Ηνωμένο Βασίλειο), ArtCode (Ελλάδα), artplatform | elsewhere / museum of forgetting (Ολλανδία, Σουηδία),

ArtUnitas | Αρτ Ούνιτας (Ελλάδα), ATHENS STREET ART FESTIVAL (Κολομβία,

Ιαπωνία, Γαλλία, ΗΠΑ), AVARTS (Ελλάδα), AXIONART (Ελλάδα, ΗΑΕ, Κύπρος,

Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία, Γαλλία), Broen

Project (Σουηδία, Γερμανία), BROKEN ART GROUP (Ελλάδα), Common Ground |

Κοινός Τόπος (Ελλάδα), Correspondents (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ), CUBE ART

EDITIONS | ΚΥΒΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ (Ελλάδα), Daily Temporary and

Wanderlust (Σουηδία, Γερμανία), Darling Pearls &; Co (Ηνωμένο Βασίλειο), DepArt

(Ελλάδα), Dionysos and Apollon Theatre Company (Ελλάδα, Γαλλία), Dipola |

Δίπολα (Ελλάδα), Distortion art (Σουηδία), Eco Flaneur (Ελλάδα), elementA

(Ελλάδα, Κύπρος, Αυστραλία), Encounters (Ελλάδα), Events Horizon | Ορίζοντας

Γεγονότων (Ελλάδα), FARFALLA | ΦΑΡΦΑΛΑ (Ελλάδα), FokiaNou Art Space

(Ελλάδα), fragment S (Σουηδία, Κορέα), Fundacja Ziemniaki I (Πολωνία), Galerie

Theorema asbl (Βέλγιο), Gi-Nekyia | Γη-Νέκυια (Ελλάδα), H-M-S (Ηνωμένο

Βασίλειο), Hellenic Jet Society (Ελλάδα), ID:I Gallery (Σουηδία), Istanbul Painters

Club (Τουρκία), JS Gallery by IMC (Ελλάδα, Κύπρος, ΗΠA, Γερμανία, Φινλανδία,

Ηνωμένο Βασίλειο), ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟΣ | SHIFTING SAND (Ελλάδα), LES

APACHES DE PATISSION (Γαλλία), ΜΕΤΑ-ΦΡΑΣΤΕΣ | META-FRASTES (Ελλάδα),

METApolis (Ελλάδα), Molekyl gallery (Σουηδία), ΟΣΥΑΠΕ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ | OSYAPE

- METAVASI (Ελλάδα), Paper Project (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία), [pool] (Βέλγιο),

Postcards from home (Ελλάδα, Βραζιλία, Πορτογαλία), POW WOW (Ελλάδα),

Project Space Piraeus (Ελλάδα), Rhythm Section (Γερμανία), SATELLITE ZONE

(Αλβανία), Solas Art Center (ΗΠΑ), Splitart Projects (Αυστρία), Studio 44 (Σουηδία),

The Affectif Kolektyf (Πολωνία), KΡΗΝΗ | Τhe KRINI Project (Ελλάδα), The Red

Boat Projects (Ελλάδα), Tupajumi foundation (Ολλανδία), Urban Cosmos | Αστικό

Σύμπαν (Ελλάδα), Visual March to Prespes | Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες

(Ελλάδα), VISUAL VOICES (Ελλάδα, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο), WEDO

(Ελλάδα), yellow chair (Ολλανδία), You’re Invited ArtGroup (Ολλανδία, Φιλανδία)