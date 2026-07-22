Ένα κύμα παράδοσης που ταξιδεύει στο σήμερα

Η νέα συλλεκτική φιάλη του Ούζου Πλωμαρίου αντλεί έμπνευση από τα κύματα του Αιγαίου και τη διαχρονική ελληνική ναυτική παράδοση.

Το Ούζο Πλωμαρίου, ένα από τα πιο εμβληματικά ελληνικά αποστάγματα με διεθνή αναγνώριση, συνεχίζει να τιμά την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μέσα από πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τη στενή σχέση του τόπου με τη θάλασσα. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζει μια νέα συλλεκτική φιάλη εμπνευσμένη από τη ναυτική παράδοση της Ελλάδας, αναδεικνύοντας αυτόν τον διαχρονικό δεσμό.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού της φιάλης αποτελούν οι σπείρες, ένα χαρακτηριστικό μοτίβο που συναντάται στα κυκλαδίτικα και λαϊκά κεραμικά. Οι σπείρες συμβολίζουν τα κύματα της θάλασσας, την κίνηση, τη συνέχεια και το αέναο ταξίδι της εξέλιξης. Μέσα από αυτόν τον συμβολισμό, η συλλεκτική έκδοση αναδεικνύει τη ναυτική παράδοση του Αιγαίου, η οποία διαμόρφωσε την ελληνική ταυτότητα και εξακολουθεί να αποτελεί διαχρονική πηγή έμπνευσης.

Η νέα συλλεκτική φιάλη αποτυπώνει τις αξίες της συνέχειας και της εξέλιξης που χαρακτηρίζουν διαχρονικά και την πορεία του Ούζου Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου. Για περισσότερα από 130 χρόνια, το εμβληματικό ελληνικό απόσταγμα εξελίσσεται διατηρώντας αναλλοίωτη την αυθεντικότητα, την ποιότητα και τον χαρακτήρα του.

Με τη νέα αυτή συλλεκτική έκδοση, το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου μεταφέρει ένα κομμάτι της ελληνικής ναυτικής ιστορίας και αισθητικής σε κάθε φιάλη, υπενθυμίζοντας ότι η παράδοση δεν αποτελεί μόνο μια πολύτιμη παρακαταθήκη, αλλά μια ζωντανή πηγή έμπνευσης που συνεχίζει να εμπνέει το παρόν και το μέλλον.

Οι συλλεκτικές φιάλες διατίθενται σε επιλεγμένες κάβες και στα Duty Free Shops ανά την Ελλάδα.