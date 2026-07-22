12 πράγματα που κάναμε τα καλοκαίρια όσοι μεγαλώσαμε στα '00s (και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ)

Τα καλοκαίρια των παιδιών που μεγαλωσαμε στα ‘00s θυμίζουν πια νοσταλγική σειρά εποχής.

Υπήρχε μια εποχή που το καλοκαίρι σήμαινε τρεις μήνες ανεμελιάς. Ξυπνούσαμε νωρίς μόνο για να δούμε κινούμενα σχέδια, παίζαμε στις αυλές και τις πλατείες μέχρι να νυχτώσει, μετρούσαμε μπάνια, παγωτά και το μεγαλύτερο άγχος μας ήταν να προλάβουμε το αγαπημένο μας video club πριν κλείσει. Αν μεγάλωσες στα '00s, έχεις ζήσει εκείνα τα καλοκαίρια που σήμερα μοιάζουν βγαλμένα από σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.

Πριν τα smartphones και τα social media γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, οι καλοκαιρινές διακοπές ήταν γεμάτες αυθόρμητες στιγμές, παιχνίδι και μικρές συνήθειες που έκαναν κάθε μέρα να μοιάζει ξεχωριστή. Συμφωνούμε; Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια από τότε, όμως μερικές λέξεις, εικόνες και ήχοι αρκούν για να μας ταξιδέψουν πίσω στην πιο ξέγνοιαστη περίοδο της ζωής μας.

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