The Ellinikon Sports Park: Το νέο «σπίτι» του αθλητισμού ανοίγει τις πύλες του

Το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη περνά από τα σχέδια στην πράξη.

Από τις 20 Ιουλίου, το The Ellinikon Sports Park άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του στο κοινό, παραδίδοντας την πρώτη φάση ενός υπερσύγχρονου αθλητικού προορισμού που φιλοδοξεί να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών.

Με συνολική έκταση 287.000 τ.μ., εκ των οποίων 115.000 τ.μ. είναι ανοιχτοί χώροι πρασίνου, το νέο Sports Park συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και αναψυχή, απευθυνόμενο τόσο σε αθλητές και συλλόγους όσο και σε οικογένειες, παρέες και όσους θέλουν απλώς να περπατήσουν ή να γυμναστούν σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.

Στην πρώτη φάση λειτουργίας του περιλαμβάνει ανοιχτό στίβο με 1.070 θέσεις θεατών, στίβο ρίψεων, τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11 (δύο με τεχνητό και δύο με υβριδικό χλοοτάπητα), δύο γήπεδα μπάσκετ, δύο γήπεδα τένις, μεγάλους χώρους ελεύθερης άσκησης και αθλητικούς ξενώνες 124 δωματίων.

Η Ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα νέας γενιάς θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026, ενώ τα γήπεδα 5x5 στις αρχές του 2027.

Οι εγκαταστάσεις, όμως, δεν απευθύνονται μόνο σε αθλητές υψηλού επιπέδου. Το πάρκο διαθέτει ποδηλατόδρομο, πεζόδρομους, χώρους για παιδιά, τέσσερα σημεία εστίασης, 1.350 θέσεις στάθμευσης και ειδική εφαρμογή (super app) για κρατήσεις εγκαταστάσεων και parking.

Παράλληλα, το επίπεδο των υποδομών είναι διεθνών προδιαγραφών. Ο στίβος διαθέτει πιστοποίηση World Athletics Type 1, ενώ τα δύο συνθετικά γήπεδα ποδοσφαίρου έχουν πιστοποίηση FIFA Quality Pro, με το The Ellinikon Sports Park να φιλοξενεί τα δύο από τα μόλις πέντε γήπεδα αυτής της κατηγορίας στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στη βιωσιμότητα, με βιοκλιματικό σχεδιασμό, χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, ακόμη και από τον πρώην αεροδιάδρομο του Ελληνικού, φωτοβολταϊκά συστήματα και έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων.

Το νέο αθλητικό πάρκο έδωσε ήδη μια πρώτη... γεύση από τις δυνατότητές του, φιλοξενώντας πρόσφατα την υπερειδική διαδρομή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026, όπου περισσότεροι από 10.000 θεατές παρακολούθησαν από κοντά τη δράση με τη συμμετοχή 57 πληρωμάτων από 24 χώρες.

Από τις 20 Ιουλίου έως τον Σεπτέμβριο, το πάρκο θα λειτουργεί καθημερινά 18:00-23:00, ενώ από τον Σεπτέμβριο το ωράριο επεκτείνεται σε 08:00-00:00, για 362 ημέρες τον χρόνο. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη από την πλευρά του Αλίμου (οδός Αεροπορίας), ενώ οι ανοιχτοί χώροι, ο ποδηλατόδρομος και τα γήπεδα free play (μπάσκετ και τένις) θα είναι προσβάσιμα για όλους.

Αυτό που κάνει το The Ellinikon Sports Park να ξεχωρίζει είναι ότι δεν σχεδιάστηκε αποκλειστικά ως ένας χώρος προπονήσεων ή αγώνων, αλλά ως ένας ζωντανός προορισμός για όλη την ημέρα.

Είτε κάποιος θέλει να τρέξει στον στίβο, να παίξει μπάσκετ ή τένις, να κάνει ποδήλατο, να περπατήσει στους χώρους πρασίνου ή απλώς να περάσει χρόνο με την οικογένειά του, το νέο πάρκο φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για την καθημερινότητα των κατοίκων της Αττικής, φέρνοντας τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία πιο κοντά από ποτέ.