Νέα Philips Evnia 32" QD-OLED gaming οθόνη 4K με ρυθμό ανανέωσης 165Hz και καθηλωτική εικόνα

Η νέα gaming οθόνη Philips Evnia QD-OLED 32M2N6901A συνδυάζει αρμονικά την υψηλή ποιότητα χρωμάτων με την απόδοση στο παιχνίδι, σε καθηλωτική ανάλυση 4K.

Αυτή η 32-ιντσών οθόνη Philips Evnia QD-OLED προσφέρει εκπληκτική εικόνα HDR σε ανάλυση 4K Ultra High Definition (3.840 x 2.160 pixels). Συνδυάζει την κορυφαία χρωματική απόδοση της τεχνολογίας QD-OLED με ομαλό gameplay, χάρη στον ρυθμό ανανέωσης 165Hz και τον εξαιρετικά χαμηλό χρόνο απόκρισης 0,03 ms. Έχει σχεδιαστεί για gamers που θέλουν να αναβαθμίσουν το setup τους και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες των αγαπημένων τους παιχνιδιών.

Εικόνα HDR και χρώματα True 10-bit

Σχεδιασμένη για να σας βυθίσει ακόμα περισσότερο σε κάθε κόσμο, η νέα οθόνη Evnia συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία πάνελ με εντυπωσιακή οπτική λεπτομέρεια. Χάρη στο πάνελ QD-OLED, προσφέρει υψηλή αντίθεση και ζωντανά χρώματα, με βαθιά μαύρα και φωτεινά highlights σε εκπληκτική ποιότητα χρώματος με πιστοποίηση VESA Display HDR True Black 400.

Με ανάλυση 4K UHD, κάθε σκηνή αποδίδεται με εξαιρετική ευκρίνεια—από τα απέραντα τοπία μέχρι τις πιο μικρές λεπτομέρειες του παιχνιδιού—ενισχύοντας τόσο την αίσθηση της εμβύθισης όσο και την αντίληψη του χώρου μέσα στο παιχνίδι. Παράλληλα, η υποστήριξη True 10-bit χρωμάτων προσφέρει ομαλότερες χρωματικές διαβαθμίσεις και πιο φυσικές μεταβάσεις, χαρίζοντας μεγαλύτερο βάθος και ρεαλισμό σε κάθε καρέ.

Σχεδιασμένη για πολύωρα gaming sessions, το νέο μοντέλο Evnia ενσωματώνει την τεχνολογία Low Blue Mode σε συνδυασμό με έναν προηγμένο σχεδιασμό πάνελ Low

Blue Light, μειώνοντας την εκπομπή επιβλαβούς μπλε φωτός χωρίς να θυσιάζει τη χρωματική ακρίβεια. Έτσι, συμβάλλει στη μείωση της καταπόνησης των ματιών, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση ακόμη και αν παίζετε πολλές ώρες.

AI-Enhanced Ambiglow και AmbiScape λειτουργίες φωτισμού για μια πιο εντυπωσιακή gaming εμπειρία

Η Philips Evnia 32M2N6901A επεκτείνει την εμπειρία πέρα από την οθόνη, χάρη στην τεχνολογία AI-Enhanced Ambiglow. Ο φωτισμός στο πίσω μέρος της οθόνης συγχρονίζεται δυναμικά με το περιεχόμενο που προβάλλεται, δημιουργώντας μια ευρύτερη οπτική αίσθηση που καθιστά το gaming, τις ταινίες και την καθημερινή ψυχαγωγία ακόμα πιο συναρπαστικά.

Συγχρόνως, το AmbiScape προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στο setup, δημιουργώντας προσαρμόσιμα εφέ φωτισμού γύρω από την οθόνη. Μαζί, οι τεχνολογίες AI-Enhanced Ambiglow και το AmbiScape δημιουργούν ένα πιο δυναμικό, ατμοσφαιρικό και προσωποποιημένο gaming περιβάλλον.

Ομαλή κίνηση με 165 Hz και χρόνο απόκρισης 0.03 ms για ακριβή έλεγχο

Σχεδιασμένη για παίκτες που απαιτούν απόλυτο έλεγχο σε κάθε καρέ, η νέα οθόνη Evnia έχει κατασκευαστεί με γνώμονα την κίνηση. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ο εξαιρετικά γρήγορος χρόνος απόκρισης 0.03 ms, ο οποίος εξασφαλίζει άμεση μετάβαση των εικονοστοιχείων, ώστε η κίνηση να παραμένει ευκρινής και χωρίς τα ενοχλητικά φαινόμενα «ghosting», ακόμη και στις πιο γρήγορες σκηνές δράσεις. Αυτή η ταχύτητα ενισχύεται από τον ρυθμό ανανέωσης 165Hz, προσφέροντας σταθερά ομαλή, ρευστή κίνηση που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε περίσταση.

Το σύστημα πλαισιώνεται από τη λειτουργία Low Input Lag η οποία ελαχιστοποιεί την καθυστέρηση επεξεργασίας μεταξύ του σήματος εισόδου και της εξόδου στην οθόνη, εξασφαλίζοντας ταχύτερη απόκριση και μεγαλύτερη ακρίβεια σε παιχνίδια όπου κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά

Πέρα από τις υψηλές επιδόσεις και την εξαιρετική εικόνα που προσφέρει, αυτή η οθόνη Evnia συμπληρώνει το gaming setup με χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί για άνεση, έλεγχο και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα.

Ενσωματωμένα ηχεία 5Wx2

Συνδεσιμότητα USB-C με παροχή έως και 90W μέσω Smart Power

Βάση Compact Ergo: Δυνατότητα ρύθμισης του ύψους, της κλίσης, και περιστροφής της οθόνης

Τιμή και Διαθεσιμότητα

Η νέα Philips Evnia 32M2N6901A συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, κορυφαία ποιότητα εικόνας και προηγμένες λειτουργίες, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε σύγχρονο gaming setup.

H οθόνη θα κυκλοφορήσει τον Ιούλιο με προτεινόμενη τιμή λιανικής 869€.