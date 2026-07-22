ZAMNA x PRIMER: Ο λόγος που χιλιάδες άνθρωποι θα ταξιδέψουν φέτος στην Αθήνα

4 & 5 Σεπτεμβρίου | ΟΑΚΑ • 2 ημέρες • 2 stages κάθε μέρα • 13 ώρες μουσικής ημερησίως • 18+ διεθνείς artists.

Κλείνεις τα μάτια. Ακούς την πρώτη νότα. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες άνθρωποι γύρω σου ουρλιάζουν. Η καρδιά χτυπά λίγο πιο γρήγορα. Τα ανοίγεις, σηκώνεις τα χέρια ψηλά, χαμογελάς χωρίς να το καταλάβεις και αφήνεσαι. Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις την κάθε στιγμή και ταξιδεύεις εκεί όπου μόνο η μουσική μπορεί να σε πάει.

Γιατί τα φεστιβάλ δεν είναι απλώς μουσικά events. Είναι οι στιγμές που σε αλλάζουν. Είναι οι άνθρωποι που γνωρίζεις, οι φίλοι που αγκαλιάζεις, οι ανατριχίλες που νιώθεις όταν χιλιάδες καρδιές χτυπούν στον ίδιο ρυθμό. Είναι αναμνήσεις που δεν ξεθωριάζουν ποτέ.

Και φέτος, αυτή η εμπειρία γίνεται μεγαλύτερη από ποτέ.

ZAMNA x PRIMER

4 & 5 Σεπτεμβρίου | ΟΑΚΑ

Δύο κορυφαίες δυνάμεις. Μία ιστορική συνεργασία.

Από τη μία, το Primer Music Festival, το ελληνικό φεστιβάλ που κατέκτησε την 19η θέση παγκοσμίως στα DJ Mag Top 100 Festivals, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στα κορυφαία festivals του πλανήτη.

Από την άλλη, το παγκόσμιο φαινόμενο της melodic και afro house σκηνής, γνωστό για τα sold out destination events του σε προορισμούς όπως η Tulum, η Ίμπιζα, η Βαρκελώνη, το Σάο Πάολο και η Νέα Υόρκη, έχοντας δημιουργήσει μια ξεχωριστή αισθητική και μια εμπειρία που αναγνωρίζεται πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο.

Και τώρα, για πρώτη και μοναδική φορά, οι δύο αυτές δυνάμεις συναντιούνται στην Αθήνα, δημιουργώντας το απόλυτο διήμερο ηλεκτρονικής μουσικής που έχει ήδη στρέψει τα βλέμματα της διεθνούς dance σκηνής στην Ελλάδα.

2 ημέρες γεμάτες μουσική

2 μοναδικά stages κάθε ημέρα (Outdoor Helios & Indoor Lunar)

(Outdoor Helios & Indoor Lunar) 13 συνεχόμενες ώρες μουσικής κάθε μέρα

Ένα ασταμάτητο μουσικό ταξίδι από το ηλιοβασίλεμα μέχρι την ανατολή

Και επιπλέον αυτών, περισσότεροι από 18 κορυφαίοι artists, συνθέτουν το πιο huge line-up που έχει φιλοξενήσει ποτέ η χώρα.

AFROJACK • AXWELL • MIND AGAINST • MISS MONIQUE • MRAK • ADAM TEN • ARMAND VAN HELDEN • BEDOUIN • HI PROFILE • KÖLSCH • OMIKI • MORTEN b2b INNELLEA • SHIMZA • STEPHAN BODZIN (LIVE)

και πολλοί ακόμη διεθνείς και local artists μέσα σε ένα μόλις διήμερο.

ZAMNA x PRIMER

4 & 5 Σεπτεμβρίου 2026

Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ)

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