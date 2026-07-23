Gazzetta Night powered by Lay’s: Η απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία γεμάτη γεύση και δώρα

Με τον ιδανικό τρόπο ολοκληρώθηκε το ταξίδι του FIFA World Cup 2026™, καθώς ο μεγάλος τελικός αποτέλεσε την κορύφωση μιας διοργάνωσης την οποία ζήσαμε παρέα στο Cine Φιλοθέη.

Το Gazzetta αποχαιρέτησε το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη με ακόμη ένα ξεχωριστό Gazzetta Night, σε μια βραδιά όπου το ποδόσφαιρο, η διασκέδαση και οι εμπειρίες έγιναν ένα.

Η αγαπημένη μάρκα chips να δίνει ξεχωριστή γεύση σε μια βραδιά αφιερωμένη στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ως επίσημος χορηγός του FIFA World Cup 2026™, τα Lay’s βρέθηκαν στο πλευρό των φιλάθλων, μετατρέποντας την παρακολούθηση του αγώνα σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Όσοι βρέθηκαν στο Cine Φιλοθέη, βρήκαν στις θέσεις τους συσκευασίες Lay’s, ώστε να απολαύσουν τον μεγάλο τελικό με την καλύτερη δυνατή παρέα. Γιατί κάθε μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού αποκτά ακόμα περισσότερη απόλαυση όταν συνοδεύεται από τις αγαπημένες γεύσεις των Lay’s.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν περιορίστηκε μόνο στον αγωνιστικό χώρο. Τα Lay’s είχαν δημιουργήσει ένα ξεχωριστό gaming corner, όπου όλοι οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες.

Όσοι κατάφερναν να σκοράρουν, κέρδιζαν μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη δράση και διασκέδαση στη βραδιά.

Παράλληλα, όλοι πήραν και από ένα goodie bag, γεμάτο εκπλήξεις και δώρα, ολοκληρώνοντας μια εμπειρία που δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο.

Το Gazzetta Night αποτέλεσε για ακόμη μία φορά το ιδανικό σκηνικό για να ζήσουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου τις μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου μαζί. Ο μεγάλος τελικός του FIFA World Cup 2026™ μετατράπηκε σε μια γιορτή γεμάτη γεύση, παιχνίδι και δώρα, με τα Lay's πάντα παρών.