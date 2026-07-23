Gazzetta Night: Η Novibet έδωσε το «παρών» στην απόλυτη ποδοσφαιρική βραδιά

Το FIFA World Cup 2026 έριξε αυλαία με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο και το Gazzetta έκλεισε αυτή τη μοναδική ποδοσφαιρική διαδρομή με ακόμη ένα ξεχωριστό Gazzetta Night.

Στο Cine Φιλοθέη, φίλοι του ποδοσφαίρου συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν μαζί τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, σε μια βραδιά γεμάτη αγωνία, δυνατές συγκινήσεις και μοναδικές στιγμές.

Οι παρευρισκόμενοι έζησαν την εμπειρία ενός μεγάλου τελικού όπως του άξιζε: με ποδοσφαιρική παρέα, εκπλήξεις και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα που μόνο ένα Gazzetta Night μπορεί να δημιουργήσει.

Στο πλευρό του Gazzetta βρέθηκε φυσικά η Novibet, η οποία συνόδευσε τους φίλους του ποδοσφαίρου σε κάθε βραδιά του Μουντιάλ, κρατώντας συντροφιά σε όλες τις μεγάλες αναμετρήσεις και αποτελώντας κομμάτι αυτής της μοναδικής ποδοσφαιρικής διαδρομής μέχρι και τον μεγάλο τελικό.

Με το τελευταίο σφύριγμα του τελικού ολοκληρώθηκε και ένα ακόμη Gazzetta Night, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο έναν μήνα γεμάτο ποδόσφαιρο, έντονες στιγμές και αξέχαστες εμπειρίες.

Ραντεβού στην επόμενη μεγάλη αθλητική διοργάνωση, για ακόμη περισσότερες βραδιές γεμάτες πάθος, θέαμα και μοναδικές στιγμές.