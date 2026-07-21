Reimagine Tourism in Greece: O κορυφαίος θεσμός διαλόγου για τον τουρισμό, για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη

«Η Θεσσαλονίκη ως Νέος Ευρωπαϊκός Μητροπολιτικός Προορισμός», στις 8 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Στον τέταρτο χρόνο της, η πρωτοβουλία Reimagine Tourism in Greece εδραιώνεται ως ο κορυφαίος θεσμός διαλόγου για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους της Πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας, επενδυτές και ειδικούς από όλο τον κόσμο, η πλατφόρμα αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση ενός μακροπρόθεσμου οράματος που θα καθορίσει την επόμενη ημέρα του κλάδου.

Φέτος, η πρωτοβουλία κάνει ένα σημαντικό βήμα, επεκτείνοντας το αποτύπωμά της και στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να αναδείξει τον καταλυτικό ρόλο των περιφερειακών προορισμών στη νέα αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Στις 8 Σεπτεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η εκδήλωση με θέμα «Η Θεσσαλονίκη ως Νέος Ευρωπαϊκός Μητροπολιτικός Προορισμός» θα εστιάσει στη στρατηγική ενίσχυσης της πόλης. Οι συζητήσεις θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως οι υποδομές, η συνδεσιμότητα, ο πολιτισμός, ο οινοτουρισμός και οι νέες ευκαιρίες που αναδύονται για τη Βόρεια Ελλάδα.

Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων:

Στέλιος Αγγελούδης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Ανδρέας Μαυρομμάτης, CEO της ΔΕΘ-HELEXPO,

Εκπρόσωποι των AEGEAN, Fraport Greece και Thessaloniki Convention Bureau

Σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, του οινοτουρισμού και της φιλοξενίας.

Δύο μήνες αργότερα, στις 19 Νοεμβρίου, θα ακολουθήσει η εκδήλωση στην Αθήνα, στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ.

Μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο, η πρωτοβουλία της Καθημερινής και των εταίρων της, Reimagine Tourism in Greece, φιλοδοξεί να αποτελέσει τον καταλύτη για τη δημιουργία ενός συνεκτικού οδικού χάρτη. Ενός χάρτη που θα συνδυάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη με την προστασία της τοπικής ταυτότητας, ενδυναμώνοντας τη θέση της Ελλάδας ως ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και αυθεντικού παγκόσμιου προορισμού.