Το αρχαιότερο κεχριμπάρι στη Γη βρέθηκε κρυμμένο σε κάρβουνο 385 εκατομμυρίων ετών

Μικροσκοπικά θραύσματα που βρέθηκαν μέσα σε κάρβουνο στην Κίνα μεταφέρουν την προέλευση του κεχριμπαριού 65 εκατομμύρια χρόνια πιο πίσω στον χρόνο.

Το αρχαιότερο γνωστό κεχριμπάρι στον κόσμο μόλις έγινε ακόμη παλαιότερο. Μικροσκοπικά θραύσματα που βρέθηκαν μέσα σε κάρβουνο στην Κίνα μεταφέρουν την προέλευση του κεχριμπαριού 65 εκατομμύρια χρόνια πιο πίσω στον χρόνο, σε μια εποχή πριν ακόμη εμφανιστούν τα ανθοφόρα φυτά.

Μέχρι σήμερα, το αρχαιότερο γνωστό κεχριμπάρι χρονολογούνταν περίπου στα 330 εκατομμύρια χρόνια πριν και προερχόταν από φυτά που έζησαν κατά την Ύστερη Λιθανθρακοφόρο περίοδο. Η νέα ανακάλυψη όμως αλλάζει τα δεδομένα, καθώς αποκαλύπτει ότι η παραγωγή ρητίνης από φυτά υπήρχε ήδη πριν από 385 εκατομμύρια χρόνια.

Τι είναι το κεχριμπάρι και γιατί είναι σημαντικό

Το κεχριμπάρι δημιουργείται από απολιθωμένη φυτική ρητίνη. Η κολλώδης αυτή ουσία λειτουργεί για τα φυτά περίπου όπως τα αιμοπετάλια για τον άνθρωπο, καθώς βοηθά στην επούλωση τραυματισμών που προκαλούνται από φωτιές, έντομα ή άλλες φθορές. Ωστόσο, για να μπορέσει ένα φυτό να παράγει ρητίνη, χρειάζεται να διαθέτει τόσο τον μηχανισμό παραγωγής της όσο και τον τρόπο έκκρισής της.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, το κεχριμπάρι είχε συνδεθεί κυρίως με τα λεγόμενα σπερματόφυτα, δηλαδή την ομάδα στην οποία ανήκουν τα περισσότερα δέντρα και θάμνοι που γνωρίζουμε σήμερα. Όμως η ανακάλυψη αρχαίου κεχριμπαριού από σποροφτέρες το 2022 άλλαξε αυτή την εικόνα. Τώρα, η νέα ανακάλυψη προέρχεται από μια ακόμη παλαιότερη εποχή, πριν καν εμφανιστούν τα σπερματόφυτα, δημιουργώντας ένα νέο ερώτημα ποιοι οργανισμοί παρήγαγαν αυτή τη ρητίνη;

Τα μικροσκοπικά θραύσματα που έκρυβε το κάρβουνο

Η ανακάλυψη έγινε όταν επιστήμονες εξέταζαν δείγματα άνθρακα από τον σχηματισμό Χουτζιερσίτε στη βορειοδυτική Κίνα. Τα δείγματα χρονολογούνται στη Μέση Δεβόνια περίοδο, περίπου 385 εκατομμύρια χρόνια πριν. Εκείνη την εποχή, τα σπονδυλωτά ζώα δεν είχαν ακόμη εγκαταλείψει το νερό και η ξηρά δεν κυριαρχούνταν από τα σύγχρονα φυτά που γνωρίζουμε σήμερα. Το τοπίο αποτελούνταν από παράξενες και πλέον εξαφανισμένες ομάδες φυτών, όπως τα προγυμνόσπερμα και τα κλαδοξυλοψίδια. Επειδή το κάρβουνο σχηματίζεται από φυτική ύλη, μπορεί να δώσει στους επιστήμονες πληροφορίες για το είδος της βλάστησης που υπήρχε σε ένα αρχαίο περιβάλλον. Ωστόσο, τελικά δεν ήταν το ίδιο το κάρβουνο που προκάλεσε το ενδιαφέρον των ερευνητών.

«Η πραγματική έκπληξη δεν ήταν απλώς ότι βρήκαμε σωματίδια που έμοιαζαν με ρητίνη» Κατά την εξέταση του ασυνήθιστου Δεβόνιου άνθρακα, οι επιστήμονες εντόπισαν εξαιρετικά μικρά σωματίδια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φθορισμού. Ο Τσιχάνγκ Λούο, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, εξήγησε ότι οι ερευνητές χρησιμοποίησαν υπεριώδες φως για να εντοπίσουν τα σωματίδια και στη συνέχεια τα απομόνωσαν προσεκτικά από το κάρβουνο με ανοξείδωτες βελόνες κάτω από στερεομικροσκόπιο. «Η πραγματική έκπληξη δεν ήταν απλώς ότι βρήκαμε σωματίδια που έμοιαζαν με ρητίνη, αλλά ότι μπορέσαμε να τα απομονώσουμε και να αποδείξουμε μέσω φασματοσκοπίας υπερύθρου και αναλύσεων GC-MS/MS ότι ήταν πραγματικό κεχριμπάρι», ανέφερε.

Κομμάτια μικρότερα από κόκκο άμμου, αλλά με τεράστια σημασία

Τα περισσότερα θραύσματα κεχριμπαριού που ανακαλύφθηκαν έχουν μέγεθος μόλις 0,1 έως 0,5 χιλιοστά με το μεγαλύτερο φτάνει περίπου τα 1,5 χιλιοστά. Παρά το εξαιρετικά μικρό τους μέγεθος, ήταν αρκετά για να επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για το αρχαιότερο καταγεγραμμένο κεχριμπάρι που έχει βρεθεί μέχρι σήμερα. Η χημική ανάλυση των θραυσμάτων έδειξε ότι η ρητίνη πιθανότατα προερχόταν από φυτά τύπου κωνοφόρων.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, δεν μπορούν ακόμη να προσδιορίσουν με βεβαιότητα το φυτό που την παρήγαγε, επειδή δεν έχει βρεθεί κεχριμπάρι άμεσα συνδεδεμένο με διαγνωστικά φυτικά υπολείμματα ή διατηρημένες δομές έκκρισης ρητίνης. Οι πιθανότεροι υποψήφιοι είναι τα προγυμνόσπερμα και τα δενδρώδη λυκόφυτα που υπήρχαν στη χλωρίδα της περιοχής Χουτζιερσίτε. Τα προγυμνόσπερμα έχουν εξαφανιστεί σήμερα, αλλά θεωρούνται αρχαίοι πρόγονοι τόσο των κωνοφόρων όσο και των ανθοφόρων φυτών.Τα λυκόφυτα, αντίθετα, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα με τη μορφή μικρών φυτών όπως τα βρυόμορφα λυκόφυτα.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι τα φυτά εκείνης της εποχής πιθανότατα δεν παρήγαγαν τη ρητίνη για να προστατευτούν από έντομα, όπως συμβαίνει συχνά σήμερα. Πιστεύουν ότι η ρητίνη μπορεί να λειτουργούσε ως άμυνα απέναντι σε συχνές πυρκαγιές ή σε μολύνσεις από παρασιτικούς μύκητες. Παρότι αυτή είναι πλέον η αρχαιότερη γνωστή ανακάλυψη κεχριμπαριού, οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό να υπάρχουν ακόμη παλαιότερα δείγματα που δεν έχουν εντοπιστεί. «Η μελέτη μας καταγράφει τα αρχαιότερα γνωστά κομμάτια κεχριμπαριού που μπορούν να απομονωθούν και να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα μέσω χημικών αναλύσεων», δήλωσε ο Λούο. «Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι παλαιότερα φυτά δεν παρήγαγαν ρητίνη. Ακόμη παλαιότερες μικροσκοπικές ποσότητες μπορεί να παραμένουν κρυμμένες σε ιζήματα πλούσια σε οργανική ύλη».

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