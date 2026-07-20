Μουντιάλ 2026: Οι Ισπανοί ξεφαντώνουν, οι Αργεντινοί θρηνούν (αλλά παρηγορούνται από την Αγγλία)

Οι οπαδοί Ισπανίας και Αργεντινής έμειναν με εντελώς διαφορετικά συναισθήματα, μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026, που είδε την «Φούρια Ρόχα» να σηκώνει το κύπελλο.

H Ισπανία είναι η νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, παίρνοντας τον τίτλο από την Αργεντινή, μετά τον μεταξύ τους αγώνα για τον τελικό του Μουντιάλ 2026.

Ένα γκολ, μετά από την ουσιαστική επικράτηση καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα, ήταν αρκετό για να μπορέσουν οι Ισπανοί να κερδίσουν τη διοργάνωση.

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