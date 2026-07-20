Μουντιάλ 2026: Οι Ισπανοί ξεφαντώνουν, οι Αργεντινοί θρηνούν (αλλά παρηγορούνται από την Αγγλία)
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Οι οπαδοί Ισπανίας και Αργεντινής έμειναν με εντελώς διαφορετικά συναισθήματα, μετά το τέλος του Μουντιάλ 2026, που είδε την «Φούρια Ρόχα» να σηκώνει το κύπελλο.
H Ισπανία είναι η νέα Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, παίρνοντας τον τίτλο από την Αργεντινή, μετά τον μεταξύ τους αγώνα για τον τελικό του Μουντιάλ 2026.
Ένα γκολ, μετά από την ουσιαστική επικράτηση καθ΄όλη τη διάρκεια του αγώνα, ήταν αρκετό για να μπορέσουν οι Ισπανοί να κερδίσουν τη διοργάνωση.
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