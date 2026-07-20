Χωρίς κλιματισμό ή ανεμιστήρες: Το γιαπωνέζικο κόλπο για να έχετε δροσιά μέσα στον καύσωνα
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Μαζί με τη δροσιά θα γλυτώσετε και αρκετά ευρώ από τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
Καθώς ο υδράργυρος σκαρφαλώνει η ανάγκη για δροσερό και ξεκούραστο ύπνο γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.
Όμως, όσο αποτελεσματικά κι αν είναι τα κλιματιστικά και οι ανεμιστήρες, συνοδεύονται από σοβαρά μειονεκτήματα: αυξημένη κατανάλωση ρεύματος, υψηλούς λογαριασμούς, θόρυβο και συχνά προβλήματα υγείας, όπως ξηρότητα στον λαιμό ή αναπνευστικές ενοχλήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, μια απλή και παραδοσιακή ιαπωνική τεχνική κάνει δυναμική επανεμφάνιση, προσφέροντας μια εναλλακτική, απολύτως φυσική λύση για τις ζεστές νύχτες — και γίνεται ανάρπαστη στα social media, με το TikTok να κατακλύζεται από βίντεο που την παρουσιάζουν.
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