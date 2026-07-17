Ζούμε μεγάλες στιγμές: Ο πρίγκιπας Χάρι, μετά την επανένωση με τον βασιλιά Κάρολο, εμφανίστηκε σε κόκκινο χαλί

Το σχόλιο στους φωτογράφους που έγινε viral στα social media.

Ό,τι κι αν κάνεις, αξίζει μια παύση για να διαβάσεις αυτό: μπορεί ο κόσμος να “καίγεται”, ωστόσο οι εξελίξεις στη βασιλική οικογένεια τρέχουν. Θυμάσαι που ο βασιλιάς Κάρολος είχε κόψει κάθε επαφή με τον μικρότερο γιο του, πρίγκιπα Χάρι, μετά την απόφασή του να εγκαταλείψει τη βασιλική ταυτότητα και να μετακομίσει στην Αμερική; Μετά από εντάσεις, συζητήσεις, διαφωνίες, ξανά συζητήσεις και προσπάθειες, πριν από μερικές ημέρες έγινε η επανένωση. Ναι, καλά διάβασες.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, Καμίλα, υποδέχτηκαν όχι μόνο τον πρίγκιπα Χάρι, αλλά σύσσωμη την οικογένειά του - ναι, και την Μέγκαν Μαρκλ - στο Highgrove House, την εξοχική κατοικία της βασιλικής οικογένειας, όπως επιβεβαίωσε επίσημα το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Αν περιμένεις τώρα να δεις κοινές φωτογραφίες από αυτό το σπάνιο reunion, θα σε απογοητεύσουμε, καθώς η ίδια πηγή διευκρίνισε πως επρόκειτο για μια ιδιωτική συνάντηση.

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