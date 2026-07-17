H Χέιλι Μπίμπερ ποζάρει τόπλες για την Gap φορώντας μόνο ένα τζιν

Το διάσημο μοντέλο πρωταγωνιστεί στη φωτογράφιση, ποζάροντας μεταξύ άλλων τόπλες φορώντας με ένα τζιν.

Η νέα capsule συλλογή, με την ονομασία The Hailey Jean, δημιουργήθηκε με έμπνευση από το προσωπικό στιλ της Χέιλι Μπίμπερ και την αγάπη της για τα άνετα denim κομμάτια. Η σειρά λανσαρίστηκε στις 16 Ιουλίου και περιλαμβάνει δύο χαρακτηριστικές γραμμές τζιν: το Extra Baggy και το '90s Low Rise Loose, τα οποία κυκλοφορούν σε διαφορετικές αποχρώσεις του μπλε.

Τη φωτογράφιση της καμπάνιας υπογράφει ο διάσημος φωτογράφος Mario Sorrenti, ενώ το δημιουργικό ακολουθεί τη διαχρονική αισθητική που καθιέρωσε η Gap τη δεκαετία του '90. Στις εικόνες, η Χέιλι Μπίμπερ επιλέγει λιτές εμφανίσεις, αφήνοντας το denim της να βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ σε άλλα κλικ ποζάρει τόπλες, φορώντας μόνο το τζιν της, δίνοντας έναν πιο τολμηρό αλλά ταυτόχρονα διαχρονικό χαρακτήρα στην καμπάνια.

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