Θρυλικά bar από το Μιλάνο & το Λονδίνο δίνουν μια μοναδική γεύση στο Ελληνικό καλοκαίρι

Λονδρέζικο και Μιλανέζικο αέρα φέρνει φέτος το καλοκαίρι το πρώτο σε πωλήσεις Ελληνικό Premium Gin, Mataroa, προσκαλώντας πολυβραβευμένα bar για μοναδικές βραδιές cocktail στην Ελλάδα.

Η Ελληνική Οικογένεια Mataroa Gin υποδέχεται το καλοκαίρι τέσσερα διάσημα και πολυβραβευμένα bar παγκόσμιας αναγνώρισης.

Σε συνεργασία με κορυφαία resorts, έχουν σχεδιαστεί βραδιές που θα μείνουν αξέχαστες.

12 Ιουνίου - Moebius bar | Μιλάνο - Andronis Arcadia | Σαντορίνη

Τα events ξεκίνησαν με το έβδομο καλύτερο bar στον κόσμο (#7 World50bestbars list), το Moebius bar από το Μιλάνο, το οποίο φιλοξενήθηκε από τον κορυφαίο προορισμό Andronis Arcadia στις 12 Ιουνίου γιορτάζοντας το πασίγνωστο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης.

24 Ιουλίου - Officina & Ceresio7 | Μιλάνο - Zelia Halkidiki

Στις 24 Ιουλίου, καταφθάνουν από το Μιλάνο τα Officina και Ceresio7 bars, εκπροσωπούμενα από τους πολυτάλαντους Raffaele Manetti και Davide Corazza. Το event θα λάβει χώρα στο νέο Zelia Halkidiki, a Destination by Hyatt Hotel στη Χαλκιδική και υπόσχεται να καταπλήξει τους επισκέπτες.



8 Αυγούστου - Giulia Cuccurullo | Artesian bar | Λονδίνο - One&Only Kea

Το One & Only στην Κέα, πρόκειται να φιλοξενήσει ένα πρόσωπο παγκόσμιας αναγνώρισης στην bartending σκηνή, την Head Bartender του θρυλικού Artesian bar στο Λονδίνο, Giulia Cuccurullo. Αξίζει να σημειωθεί πως το Artesian έχει κατακτήσει τέσσερις φορές τον τίτλο του “Καλύτερου μπαρ του κόσμου” στη λίστα World’s 50 best. Στις 8 Αυγούστου, λοιπόν, η Giulia θα βρεθεί στο One & Only στην Κέα και θα δημιουργήσει μαγικά cocktail με το ελληνικό και πολύ επιτυχημένο Mataroa Mediterranean Gin.

