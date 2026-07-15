Ταϊβάν: Αεροσκάφος διέκοψε την προσγείωση του λόγω ισχυρών πλευρικών ανέμων - Δείτε βίντεο

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει την μύτη του αεροσκάφους να είναι στραμμένη προς την κατεύθυνση του ανέμου, ενώ το ίδιο το όχημα κινείται ευθεία προς τον διάδρομο προσγείωσης

Ένα αεροσκάφος στην Ταϊβάν διέκοψε την προσγείωση του, την τελευταία στιγμή, λόγω ισχυρών πλευρικών ανέμων, και πραγματοποίησε έναν κύκλο πάνω από το αεροδρόμιο πριν φτάσει στον προορισμό του με ασφάλεια.

Σύμφωνα με το CNN, το περιστατικό έλαβε χώρα την Δευτέρα όταν η πτήση 107 της αεροπορικής εταιρείας EVA Air πλησίαζε το αεροδρόμιο Καοσιούνγκ στην Ταϊβάν, αφού είχε απογειωθεί από το Τόκιο.

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