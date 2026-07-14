Κύθνος: Οδηγός Διακοπών - Οι παραλίες, το φαγητό και τα αξιοθέατα

Αυθεντική και γοητευτική, η Κύθνος ξεχωρίζει για τις αμέτρητες παραλίες της, τους γραφικούς οικισμούς της και τη μοναδική ομορφιά της.

Κοντά στην Αθήνα, αλλά μακριά από την ένταση της καθημερινότητας, η Κύθνος αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν αυθεντικές κυκλαδίτικες εμπειρίες. Μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά από τον Πειραιά με τη SEAJETS, η Κύθνος είναι το μέρος όπου η απλότητα των Κυκλάδων συναντά τη ζεστή φιλοξενία.

Η γοητεία του νησιού αποκαλύπτεται μέσα από τα κατάλευκα σπίτια, τα λιθόστρωτα σοκάκια, τους παραδοσιακούς οικισμούς, τα διάσπαρτα ξωκλήσια και τις πανέμορφες παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά. Εδώ, ο χρόνος μοιάζει να κυλά πιο αργά, προσφέροντας την ιδανική ευκαιρία για ξεκούραση, εξερεύνηση και αξέχαστες στιγμές με θέα το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

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