Η Admiral ανοίγει στη Χαλκίδα με μεγάλο football Opening Party και δώρα

Football challenge, DJ Mike G, δώρα και έπαθλο €1.500 στο Opening Party της Admiral στη Χαλκίδα.

Η Admiral προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα μεγάλο Opening Party στη Χαλκίδα, με το ποδόσφαιρο, τη μουσική και τη διασκέδαση να βρίσκονται στο επίκεντρο. Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου, από τις 17:00 έως τις 21:00, το νέο κατάστημα της Admiral, στην Ανδρέα Συγγρού 1, μετατρέπεται σε έναν διαδραστικό προορισμό γεμάτο football δράση, μουσική και μεγάλες εκπλήξεις.

Με το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον να κορυφώνεται λίγες μόλις ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Admiral δίνει τον ρυθμό με ένα δυναμικό football activation, που υπόσχεται δράση, συμμετοχή και μοναδικές στιγμές για όλους. Στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος θα στηθεί ένα ειδικά διαμορφωμένο ποδοσφαιρικό τέρμα, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους μέσα από ένα διασκεδαστικό challenge και να διεκδικήσουν πλούσια δώρα Admiral, με μεγάλο έπαθλο τα 1.500 ευρώ.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό του challenge θα αναλάβει ο γνωστός personal trainer Γιώργος Σκαρλάτος, ενώ τη γιορτινή ατμόσφαιρα θα πλαισιώσει μουσικά ο special guest DJ Mike G, δημιουργώντας μια ζωντανή ατμόσφαιρα καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Με ενέργειες σαν κι αυτή, η Admiral συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της σε όλη την Ελλάδα, χτίζοντας μια ουσιαστική σχέση με το κοινό της, μέσα από εμπειρίες που ενώνουν το ποδόσφαιρο, την ενέργεια και τη διασκέδαση.

Σχετικά με την Admiral:

Admiral σημαίνει κορυφαία ποιότητα στις πιο προσιτές τιμές. Στα 137 καταστήματά της μεγαλύτερης ελληνικής αλυσίδας αθλητικών ειδών σε όλη την Ελλάδα θα βρείτε casual, αθλητικά ρούχα, είδη σπορ, αξεσουάρ άθλησης, αλλά και ειδικό εξοπλισμό για επαγγελματίες αθλητές. Η Διεθνής Αθλητική Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. είναι η ελληνική εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της το σήμα Admiral (Ελλάδα, Κύπρος, Βαλκανικές χώρες) καθώς επίσης και τις αντιπροσωπείες των σημάτων Kappa, Μaui & Sons, PEAK, Starter και PONY. Το 2019 η εταιρία επέκτεινε τις εμπορικές δραστηριότητες της και στην Βουλγαρία με την προσθήκη δύο νέων καταστημάτων στη Σόφια.