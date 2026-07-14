APON: Μάγεψε το Θέατρο Βράχων με το «Ηχογένεια Tour»

Ο APON ξεσήκωσε το κατάμεστο Θέατρο Βράχων με επιτυχίες, εκπλήξεις και δυνατές συνεργασίες.

Ο Apon, ο super επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που «σαρώνει» με κάθε του τραγούδι, χάρισε μία συναρπαστική συναυλιακή εμπειρία στην Αθήνα, στο κατάμεστρο θέατρο Βράχων, το βράδυ της Δευτέρας (13 Ιουλίου).



Με τον ιδιαίτερο ήχο, τη χαρακτηριστική ερμηνεία και τη σύγχρονη μουσική ταυτότητά του, ο APON «μάγεψε» το κοινό, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων και τα τραγούδια από το νέο του album «Ηχογένεια», που κυκλοφορεί από την Panik Records και έχει ήδη ξεχωρίσει ως ένα από τα καλύτερα albums της χρονιάς..



Από το setlist δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, με τον APON να ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια από όλο το μουσικό φάσμα, όπως ροκ και νησιωτικά, κάνοντας τους χιλιάδες θεατές μία φωνή. Παράλληλα, στη σκηνή ανέβηκαν και guest καλλιτέχνες, με τους οποίος ο Apon έκανε και μοναδικά ντουέτα, όπως το «Ρεμπέτικο» με την Μαριώ, το «Έμεινα Εδώ» με τον Στέλιο Ρόκκο, το «Η Αγάπη Μου Ένα Βράδυ» με τον Πέτρο Μπουσουλόπουλο και το «Σπίρτο» με τον OGE.



Η συναυλία του Apon στο θέατρο Βράχων αποτέλεσε ένα από τα πιο ξεχωριστά events του φετινού καλοκαιριού στην Αθήνα, ενώ ο σαρωτικός καλλιτέχνης συνεχίζει την περιοδεία του, «Ηχογένεια tour», με συναυλίες σε όλη την Ελλάδα έως και τον Σεπτέμβριο.