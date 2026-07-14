Αλέκος Συσσοβίτης: «Πριν το Είσαι το Ταίρι Μου ήμουν όχι μόνο με άδεια τσέπη, αλλά και φορτωμένος δανεικά»

Ο Αλέκος Συσσοβίτης μίλησε για τη χρονική περίοδο πριν το «Είσαι το Ταίρι Μου», λέγοντας πως ήταν «όχι μόνο με άδεια τσέπη, αλλά και φορτωμένος δανεικά».

O Αλέκος Συσσοβίτης, με αφορμή τη συμμετοχή του στη θεατρική παράσταση «Τακούνια στον Βάλτο», μίλησε για τις δύσκολες οικονομικές στιγμές που έζησε τα χρόνια πριν την τεράστια επιτυχία του «Είσαι το Ταίρι Μου», σε συνέντευξή του στο περιοδικό Gala.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν η πρώτη φορά στην ενήλικη ζωή του που ζήτησε δανεικά από κάποιον, ενώ ταυτόχρονα είχε κλειστεί στο σπίτι προετοιμάζοντας τον εαυτό του για την καλλιτεχνική του εξέλιξη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr