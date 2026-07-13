Νατάσσα Μποφίλιου: Το συγκινητικό music video του «Όλα Τέλεια» και το μήνυμα για την ατέλεια

Η Νατάσσα Μποφίλιου παρουσιάζει το νέο της music video με ένα δυνατό μήνυμα αποδοχής.

Η Νατάσσα Μποφίλιου παρουσιάζει το music video του «Όλα Τέλεια», του νέου της τραγουδιού με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, ένα κινηματογραφικό έργο που μετατρέπει το προσωπικό βίωμα σε μια αφήγηση για την αποδοχή του ατελούς εαυτού.



Στο video του «Όλα Τέλεια», η Νατάσσα Μποφίλιου συναντά τη μικρή εκδοχή του εαυτού της στο πρόσωπο μιας μπαλαρίνας, ενός παιδιού που μεγαλώνει με τα «πρέπει» και την πεποίθηση ότι οφείλει να τα κάνει όλα σωστά.



Η Νατάσσα Μποφίλιου αναφέρει:

«αν το είχαν γράψει ο Γεράσιμος κι ο Θέμης νωρίτερα, μικρούλα μου, θα στο ψιθύριζα στ’ αυτί όταν το χρειαζόσουν. Τώρα το λέμε εσύ κι εγώ, μεγάλες πια, στα υπόλοιπα παιδιά. Τους το ψιθυρίζουμε όταν πέφτουν στην αγκαλιά μας, τους το γράφουμε σε μηνύματα, τους το τραγουδάμε δυνατά. Δεν είναι όλα τέλεια, ούτε πρέπει να είναι. Έλα. Βγαίνουμε στον αφρό».



Το video του «Όλα Τέλεια», σε σκηνοθεσία Γιάννη Γεωργιόπουλου, αφορά την αποδόμηση της τελειότητας. Όταν το τέλειο παύει να είναι στόχος και φυλακή. Όταν η απαλλαγή από την πεποίθηση να είμαστε όλοι τέλειοι, γίνεται το μέσο για να επιτύχουμε την πραγματική ελευθερία. Τέλειο είναι να μην είναι όλα τέλεια.



Το «Όλα Τέλεια», το πρώτο τραγούδι από τη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουν η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, κυκλοφορεί από τη νέα δισκογραφική εταιρεία Cut, σε συνεργασία με την Panik Entertainment Group.