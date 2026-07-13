«Σκλαβοπάζαρο» στην Ηλεία: Μαστροποί με έδρα την Πάτρα μεταφέρουν με βαν και εκδίδουν αλλοδαπές
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Κάθε κοπέλα φέρεται να πήγαινε με 30 άνδρες την βραδιά έναντι 10 ή 20 ευρώ
Μια σοβαρή καταγγελία για trafficking σε περιοχές της Ηλείας φέρνει σήμερα στο φως η εφημερίδα «Espresso».
Σε περιοχές όπως το Κουνουπέλι Μανωλάδας και το πευκοδάσος της Στροφυλιάς έχει στηθεί, σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso», ένα καλά οργανωμένο σκλαβοπάζαρο από κυρίως Βαλκάνιους μαστροπούς (Βούλγαροι, Ρουμάνοι) που εξωθούν στην πορνεία κυρίως αλλοδαπές αλλά και γυναίκες Ρομά, οι οποίες βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση.
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