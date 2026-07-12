Οι επιστήμονες έμειναν έκπληκτοι από την εφεύρεση 15χρονης: Το πέτυχε με γεννήτρια των 10€

15χρονη μαθήτρια από τη Φλόριντα, εξέπληξε τη διεθνή επιστημονική κοινότητα όταν σχεδίασε συσκευή ικανή να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από τα θαλάσσια ρεύματα με ελάχιστο κόστος.

Η Χάνα Χερμπστ είναι μαθήτρια από τη Φλόριντα που κατάφερε να εκπλήξει τη διεθνή επιστημονική κοινότητα χάρη σε μια λαμπρή σχολική εργασία. Το 2015, σε ηλικία μόλις 15 ετών, σχεδίασε ένα πρωτότυπο ικανό να παράγει ηλεκτρική ενέργεια εκμεταλλευόμενο τη φυσική κίνηση των θαλάσσιων ρευμάτων. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το κόστος της συσκευής μόλις που ξεπέρασε τα 12 δολάρια, καθώς χρησιμοποιήθηκαν ανακυκλώσιμα και οικονομικά υλικά.

Η έμπνευση γεννήθηκε μέσα από την αλληλογραφία που είχε με μια φίλη της η οποία ζούσε στην Αιθιοπία. Διαβάζοντας ότι η φίλη της δεν είχε τρεχούμενο νερό ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, η νεαρή κοπέλα αποφάσισε να αναζητήσει μια πρακτική και φθηνή λύση, με την οποία κέρδισε την πρώτη θέση στον διάσημο διαγωνισμό «Discovery Education 3M Young Scientist Challenge» εκείνης της χρονιάς.

Η τεχνολογία της εφεύρεσης

Η λειτουργία της συσκευής ξεχωρίζει για την απλότητά της. Η μαθήτρια κατασκεύασε τη συσκευή χρησιμοποιώντας έναν πλαστικό σωλήνα, μέσα στον οποίο τοποθέτησε μια έλικα φτιαγμένη σε τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Αυτό το κομμάτι συνδέεται μέσω μιας τροχαλίας με μια μικρή υδροηλεκτρική γεννήτρια, ώστε να εκμεταλλεύεται τη δύναμη της παλίρροιας. Όταν το θαλάσσιο ρεύμα σπρώχνει την έλικα, η κίνηση μεταδίδεται απευθείας στον κινητήρα και παράγει καθαρή ενέργεια.

Οι δοκιμές απλά επιβεβαίωσαν το αναμενόμενο

Οι πρώτες δοκιμές έγιναν σε ένα παράκτιο κανάλι της γενέτειράς της και απέδειξαν ότι η εφεύρεση λειτουργούσε τέλεια. Η δύναμη του νερού κατάφερε να ανάψει αρκετά λαμπάκια LED χωρίς κανένα τεχνικό πρόβλημα. Η δημιουργός του έργου υπολόγισε ότι μια μεγαλύτερη έκδοση της ίδιας συσκευής θα μπορούσε να φορτίσει μπαταρίες ή ακόμη και να τροφοδοτήσει αντλίες αφαλάτωσης στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Αν και πρόκειται για μια σχολική εργασία και ο αντίκτυπός της είναι ακόμα περιορισμένος, η πρωτοβουλία αυτής της νεαρής κοπέλας αποδεικνύει ότι δεν χρειάζονται προϋπολογισμοί εκατομμυρίων ούτε μεγάλες εγκαταστάσεις για να αρχίσουν να προτείνονται λύσεις.

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