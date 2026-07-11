Ανακαλύψαμε ότι διαβάζουμε λάθος την «Οδύσσεια» τα τελευταία 2.700 χρόνια
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Η «Οδύσσεια» δεν ανήκει μόνο στον Οδυσσέα. Οι γυναίκες της κινούν την πλοκή και αλλάζουν τον τρόπο που τη διαβάζουμε
«Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές;»
Αυτή ήταν η ερώτηση που είπε πως θα έκανε στον πατέρα του έπους η Λουπίτα Νιόνγκο, κατά την προώθηση της νέας, πολυαναμενόμενης «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν. Την δήλωσή της, άλλοι τη χειροκρότησαν, άλλοι τη θεώρησαν ασεβή και άλλοι έσπευσαν να τη μετατρέψουν σε ακόμη έναν πόλεμο γύρω από το «woke», το casting και την πολιτική ορθότητα.
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