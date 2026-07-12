Κίμωλος: Οδηγός Διακοπών - Οι παραλίες, το φαγητό και τα αξιοθέατα

Με το γραφικό Χωριό της, τις υπέροχες παραλίες της και τη γαλήνια ατμόσφαιρά της, η Κίμωλος είναι ένα ιδιαίτερο νησί που σε κερδίζει αμέσως με την αυθεντικότητά της.

Μια ανάσα μακριά από τη Μήλο, η Κίμωλος αποτελεί έναν από τους πιο αυθεντικούς προορισμούς των Κυκλάδων. Το μικρό ηφαιστειογενές νησί συνδυάζει ιδιαίτερα γεωλογικά τοπία, λευκές αμμουδιές, τιρκουάζ νερά, γραφικά σοκάκια και χαλαρή ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την καθημερινότητα. Ταξίδεψε στην Κίμωλο με τη SEAJETS, σε μόλις 3 ώρες και 25 λεπτά από τον Πειραιά, για να ανακαλύψεις αυτό το μικρό κυκλαδονήσι με τη μεγάλη ομορφιά.

«Κίμωλό μου, παράδεισό μου!», λένε γι’ αυτήν οι ντόπιοι και όταν θα βρεθείς στην Κίμωλο θα καταλάβεις τι εννοούν. Εδώ δεν θα συναντήσεις πολύβουα beach bars και έντονους τουριστικούς ρυθμούς, αλλά γαλήνη, παραδοσιακή φιλοξενία και παρθένες παραλίες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο travelgo.gr