Ο απόλυτος οδηγός της Πάρου από την Grey Goose: Τα hotspots και τα signature cocktails που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ταυτότητα του νησιού

Υπάρχουν καλοκαίρια που τα θυμάσαι για τα μέρη που επισκέφθηκες. Και υπάρχουν καλοκαίρια που τα θυμάσαι για το πώς σε έκαναν να νιώσεις. Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία ζωής εκπροσωπεί η Grey Goose.

Στην Πάρο του σήμερα, εκεί όπου συναντιούνται η κοσμοπολίτικη ενέργεια, η αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά και οι πιο περιζήτητες εμπειρίες του καλοκαιριού, η Grey Goose βρίσκεται πάντα στα σωστά σημεία τη σωστή στιγμή. Από την ώρα που φτάνεις στο νησί, δεν είσαι απλώς επισκέπτης. Γίνεσαι μέρος ενός κόσμου που σε προσκαλεί να ανακαλύψεις το νησί μέσα από μοναδικές εμπειρίες, ξεχωριστές γεύσεις και αξέχαστες στιγμές.

Με την Grey Goose κάθε εμπειρία μοιάζει λίγο πιο ξεχωριστή. Πιο κοσμοπολίτικη. Πιο αυθόρμητη. Πιο συνδεδεμένη με τους ανθρώπους γύρω σου. Είναι η αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς εκεί που πρέπει να είσαι, ζώντας το καλοκαίρι στο μέγιστο.

Slow living by the pool

Η νέα πολυτέλεια της Πάρου δεν βρίσκεται στο να κάνεις περισσότερα, αλλά στο να απολαμβάνεις περισσότερο τη στιγμή. Στα πιο σύγχρονα ξενοδοχεία του νησιού — από το Oroséa και το Cosme μέχρι το Parilio και το Avant Mar — η ζωή περιστρέφεται γύρω από την πισίνα, τα μακρά καλοκαιρινά μεσημέρια και τις μικρές τελετουργίες της απόλαυσης.

Η Grey Goose αποτελεί τον ιδανικό συνοδοιπόρο αυτής της φιλοσοφίας. Ένα Le Zoe's Spritz, εμπνευσμένο από τη Zoe Saldaña, ή ένα εκλεπτυσμένο Grey Goose Espresso Martini στο χέρι, μετατρέπουν μια απλή στιγμή δίπλα στο νερό σε μια εμπειρία αυθεντικής καλοκαιρινής πολυτέλειας — εκεί όπου το slow living γίνεται τρόπος ζωής.

Στην παραλία, χωρίς βιασύνη

Η Πάρος έχει αμέτρητες όμορφες παραλίες, από μεγάλες οργανωμένες αμμουδιές μέχρι μικρά μυστικά κολπάκια. Από την πάντα ήρεμη παραλία της Μικρής Σάντα μέχρι τις πιο κοσμοπολίτικες στιγμές στο Crios ή τον Φάραγγα, η εμπειρία έχει πάντα κάτι κοινό: ώρες που περνούν ανεπαίσθητα, η θάλασσα σε απόσταση λίγων βημάτων και η αίσθηση ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να κοιτάξεις το ρολόι.

Εκεί ακριβώς συναντά κανείς το πνεύμα της Grey Goose. Ένα δροσερό Le Grand Fizz μετά τη βουτιά, ένα απολαυστικό Grey Goose Espresso Martini καθώς το απόγευμα κυλά προς το ηλιοβασίλεμα ή ένα Bloody Mary για εκείνους που θέλουν να παρατείνουν τη χαρά της προηγούμενης βραδιάς. Όχι ως μέρος κάποιας τελετουργίας πολυτέλειας, αλλά ως φυσική συνέχεια μιας ημέρας που εξελίσσεται με ανεπιτήδευτη κομψότητα και αυθεντική χαρά. Αυτή είναι η σύγχρονη πολυτέλεια: αυθεντική, ζεστή και ανεπιτήδευτη.

Sunset Parties

Υπάρχουν ραντεβού μέσα στο καλοκαίρι που η διασκέδαση στην Πάρο απογειώνεται πριν καν δύσει ο ήλιος. Τα viral sunset parties MOS που γίνονται στο Cabana beach bar έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή happenings του summer calendar, συγκεντρώνοντας από νωρίς το απόγευμα ένα πιστό good looking και sun-kissed κοινό, που αναζητά δυνατή house μουσική, απίστευτα καλή ενέργεια και το απαλό φως των Κυκλάδων στην πιο ατμοσφαιρική ώρα της ημέρας.

Και εδώ, η Grey Goose super premium βότκα πρωταγωνιστεί στην πιο αυθεντική της εκδοχή: on the rocks ή με mixers (soda, grapefruit soda, πορτοκάλι, λεμόνι ή όπως επιθυμεί ο καθένας), συνοδεύοντας την ατμόσφαιρα πάρτι που έχει κάνει τα MOS events σημείο αναφοράς -από το Island Athens Riviera μέχρι και την Πάρο.

Η Νάουσα στο τραπέζι

Δεν υπάρχει καλύτερο σημείο που να συμπυκνώνει την ψυχή της Πάρου από το πολυσύχναστο λιμανάκι της Νάουσας. Κι εκεί όπου τα παραδοσιακά καΐκια συναντούν τα λευκά κυκλαδίτικα σπίτια, το Barbarossa παραμένει ένα από τα πιο iconic σημεία συνάντησης του νησιού.

Το βράδυ ξεκινά συνήθως γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο θαλασσινά, φρέσκο ψάρι και αγαπημένους φίλους. Σύντομα όμως το επίκεντρο αλλάζει. Μια παγωμένη magnum φιάλη Grey Goose εμφανίζεται στο τραπέζι, τα ποτήρια γεμίζουν και η βραδιά αποκτά τον δικό της ρυθμό. Στη Νάουσα, η Grey Goose δεν είναι απλώς ένα ποτό· είναι το σήμα κατατεθέν των στιγμών που μια παρέα αποφασίζει να παρατείνει τη βραδιά λίγο ακόμη.

Η μουσική δυναμώνει, οι παρέες γίνονται μία, τα μαντήλια ανεμίζουν στον αέρα και το δείπνο μετατρέπεται αβίαστα στο χαρακτηριστικό ελληνικό γλέντι που έχει κάνει το Barbarossa γνωστό πολύ πέρα από τις Κυκλάδες.

Για ένα ποτό ακόμη

Το καλό με τη Νάουσα είναι ότι δεν χρειάζεται πρόγραμμα. Το Barbarossa Bar, το Linardo, το Agosta και το Santé απέχουν μεταξύ τους λίγα μόλις βήματα, χτίζοντας μια βραδιά που εξελίσσεται αυθόρμητα, από bar σε bar, χωρίς ποτέ να χάνει τον ρυθμό της. Καθένα από αυτά τα bar έχει τη δική του ταυτότητα, όλα όμως μοιράζονται την ίδια αγάπη για την ανεβαστική μουσική, τα άψογα cocktails και την ενέργεια που κάνει την Πάρο να ξεχωρίζει.

Αν υπάρχει ένα πρώτο cocktail που ταιριάζει απόλυτα σε αυτή τη στιγμή, αυτό είναι το διαχρονικό Grey Goose Martini, ενώ πολλές παρέες, φλεξάροντας, επιλέγουν να παραγγείλουν στο τραπέζι την iconic Grey Goose φιάλη με τις χήνες. The night is still young… Cheers!

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