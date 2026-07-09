Το efood υποδέχεται τον τελικό του Παγκοσμίου με τα «Foodball Party Deals» και εκπτώσεις από -25%

Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζει και το efood, η #1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα, δίνει το σύνθημα για την απόλυτη ποδοσφαιρική βραδιά.

Μέσα από τη νέα ενέργεια Foodball Party Deals που είναι διαθέσιμη από την αρχή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, το efood παρουσιάζει ένα ειδικό φίλτρο στην εφαρμογή του, προσφέροντας επιλεγμένα combos και μενού από δημοφιλή συνεργαζόμενα καταστήματα, με εκπτώσεις που ξεκινούν από -25%.

Στόχος της ενέργειας είναι να προσφέρει στους χρήστες μια ολοκληρωμένη και οικονομική εμπειρία παραγγελίας για μία από τις σημαντικότερες αθλητικές στιγμές της χρονιάς, συνδυάζοντας τη μεγάλη ποικιλία με τη γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση.

Μέσα από το ειδικό φίλτρο Foodball Party Deals, οι χρήστες μπορούν εύκολα και γρήγορα να ανακαλύψουν προσφορές ειδικά σχεδιασμένες για κάθε ποδοσφαιρική παρέα. Η ενέργεια περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα επιλογών, όπως πίτσες, burgers, σουβλάκια και finger food, καθώς και ειδικά combos που συνδυάζουν φαγητό και ποτό σε προνομιακές τιμές από τα αγαπημένα τους καταστήματα.

Οι χρήστες μπορούν να βρουν τα Foodball Party Deals ανοίγοντας την εφαρμογή του efood και επιλέγοντας το αντίστοιχο φίλτρο στην αρχική οθόνη.

