Ολοκληρώθηκε ο καλοκαιρινός διαγωνισμός του Ούζου Βαρβαγιάννη με πρωταγωνιστές τις αυθεντικές στιγμές

Με επίκεντρο τις αυθεντικές καλοκαιρινές στιγμές, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός του Ούζου Βαρβαγιάννη στο Instagram, καλώντας το κοινό να μοιραστεί μέσα από πρωτότυπα βίντεο τις δικές του ξεχωριστές εμπειρίες.

Οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, αναδεικνύοντας τη χαρά της παρέας και των μικρών στιγμών που κάνουν το ελληνικό καλοκαίρι μοναδικό. Οι δέκα νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους, που περιλαμβάνει φιάλες Ούζο Βαρβαγιάννη, τα αυθεντικά γυάλινα ποτήρια του ούζου και το συλλεκτικό λεύκωμα ιστορίας του ούζου.

Πιστό στη φιλοσοφία του να βρίσκεται δίπλα στις στιγμές που έχουν πραγματική αξία, το Ούζο Βαρβαγιάννη συνεχίζει να δημιουργεί πρωτοβουλίες που ενώνουν τους ανθρώπους, αναδεικνύουν τη χαρά της συμμετοχής και εμπνέονται από την αυθεντικότητα που χαρακτηρίζει κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα.