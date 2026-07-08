Η ψυχραιμία για τα F35, η παρεξήγηση Μαρκόπουλου με Άδωνι και το βασικό όπλο του Τσίπρα

Το τηλεφώνημα Μαρκόπουλου με Άδωνι, τα επόμενα βήματα Τσίπρα και η ...μάχη μέχρις εσχάτων στον ΣΥΡΙΖΑ.

Προφανώς και η Αθήνα άκουγε με προσοχή τον χθεσινό διάλογο του Τραμπ με τον Ερντογάν και θα δούμε στην πράξη τις επόμενες μέρες το τι συμφωνήθηκε, αν συμφωνήθηκε κάτι που να αφορά τα μαχητικά F35.

Για να αποφύγουμε όμως προκαταβολική κρίση αυτολύπησης, όπως μου υπενθύμιζε πηγή με άριστη γνώση των αμερικανικών διαδικασιών, για να αρθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία θα πρέπει να πάει στο Κογκρέσο νόμος που θα αναφέρει ρητά ότι οι Τούρκοι δέχονται να βγάλουν από το έδαφος τους το αντιπυραυλικό σύστημα S400.

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