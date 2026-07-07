Το μικρό, ταπεινό ψάρι των ελληνικών θαλασσών με τα μεγάλα οφέλη για οστά και καρδιά

Γιατί οι σαρδέλες κάνουν τόσο καλό στην υγεία σας.

Οι σαρδέλες είναι μικρά λιπαρά ψάρια, που παρέχουν ένα συμπυκνωμένο μείγμα πρωτεΐνης, ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, ασβεστίου, βιταμίνης D, βιταμίνης Β12 και σεληνίου. Έχουν επίσης γενικά χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο από πολλά μεγαλύτερα ψάρια.

Τα μεγαλύτερα οφέλη τους για την υγεία αφορούν την υγεία της καρδιάς, των οστών, των μυών και του εγκεφάλου. Αλλά όπως κάθε τροφή, δεν είναι ιδανική για όλους, ειδικά για άτομα που πρέπει να περιορίσουν το νάτριο ή τις πουρίνες.

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