Η συνήθεια που «σκουριάζει» σιωπηλά το μυαλό σου - Συμβαίνει στους περισσότερους και δεν το καταλαβαίνουμε

Ένας ψυχολόγος αποκαλύπτει γιατί το να είσαι υπερβολικά καλή σε αυτό που κάνεις μπορεί, χωρίς να το καταλάβεις, να σαμποτάρει την οξύτητα του πνεύματός σου.

Όταν αναλογιζόμαστε την εικόνα ενός μυαλού που χάνει τη σπίθα, την παρατηρητικότητα και τη δημιουργική του οξύτητα, σκεφτόμαστε σχεδόν αυτόματα ότι φταίει η αδράνεια. Υποθέτουμε πως αν σταματήσεις να διαβάζεις, αν πάψεις να μαθαίνεις νέα πράγματα και αφήσεις τις ημέρες σου να κυλούν στον «αυτόματο πιλότο», ο εγκέφαλος απλώς θα σκουριάσει από τη μη χρήση.

Αυτός είναι και ο λόγος που η κλασική συμβουλή των ειδικών εστιάζει πάντα στην προσπάθεια: λύσε σταυρόλεξα, μάθε μια ξένη γλώσσα, κράτα τις μηχανές του μυαλού σου σε διαρκή κίνηση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr