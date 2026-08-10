Γιατί είναι τόσο δύσκολο να παραδεχτούμε τα λάθη μας - Η ψυχολογική παγίδα που μας κρατάει «εγκλωβισμένους»

Τι είναι το «Sunk Cost Fallacy» και πώς η εμμονή στις επιλογές του παρελθόντος σαμποτάρει το μέλλον και την ευτυχία σου.

Σε έναν μαραθώνιο, οι έμπειροι δρομείς δεν διατηρούν τον ίδιο ρυθμό από την αρχή μέχρι το τέλος. Προσαρμόζουν την ταχύτητά τους ανάλογα με τις ανηφόρες, τον καιρό και τα επίπεδα της ενέργειάς τους. Κάνουν μικρές ή μεγαλύτερες παύσεις για να εκτιμήσουν πού βρίσκονται, πού θέλουν να πάνε και τι διορθώσεις πρέπει να κάνουν στην πορεία.

Η ζωή μας δεν διαφέρει πολύ από έναν τέτοιο δρόμο αντοχής. Η ικανότητα να σταματάς, να αξιολογείς τις αποφάσεις σου και να αλλάζεις πορεία όταν χρειάζεται, διαμορφώνει όχι μόνο την καθημερινότητά σου, αλλά ολόκληρη τη μελλοντική σου εξέλιξη.

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