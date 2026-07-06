Νίκαια: Υπάλληλος ζαχαροπλαστείου κυνήγησε ληστή με σφουγγαρίστρα όταν κατάλαβε ότι το όπλο ήταν ψεύτικο (vid)

Η υπάλληλος δεν πανικοβλήθηκε όταν είδε το όπλο και πέρασε στην αντεπίθεση, κυνηγώντας τον δράστη με μια σφουγγαρίστρα.

Λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής, ένας άνδρας εισέβαλε σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με χειρουργική μάσκα και φορώντας μπλε καπέλο.

Κατευθύνθηκε αμέσως προς την ταμειακή μηχανή, έβγαλε από το τσαντάκι του ένα πιστόλι και απαίτησε από την υπάλληλο να του παραδώσει τις εισπράξεις.

Από τη ληστεία στην... καταδίωξη

Η γυναίκα, όμως, αντιλήφθηκε ότι το όπλο ήταν ψεύτικο και αντέδρασε απρόσμενα. Άρπαξε ένα κοντάρι σφουγγαρίστρας που βρισκόταν δίπλα της και άρχισε να χτυπά τον ληστή, αναγκάζοντάς τον να τραπεί σε φυγή. Δεν δίστασε μάλιστα να τον κυνηγήσει έξω από το κατάστημα, προσπαθώντας να αποτρέψει τη διαφυγή του.

Παρά την αντίδρασή της, ο δράστης κατάφερε να αρπάξει μέρος των χρημάτων από την ταμειακή μηχανή. Πριν εγκαταλείψει το ζαχαροπλαστείο, φαίνεται επίσης να άνοιξε τα ψυγεία του καταστήματος και να πήρε κάποιο προϊόν.

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της συμπλοκής, καθώς και την καταδίωξη του ληστή από την υπάλληλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο κακοποιών, καθώς αυτή φέρεται να είναι η 21η φορά που γίνεται διάρρηξη ή ληστεία στην επιχείρηση.

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