7 λόγοι που οι γάμοι των Millennials κρατούν περισσότερο από κάθε άλλης γενιάς

Οι Millennials κατηγορήθηκαν για πολλά: ότι φοβούνται τη δέσμευση, ότι αργούν να παντρευτούν και ότι δεν ακολουθούν τις «παραδοσιακές» αξίες. Όταν τελικά αποφασίζουν να παντρευτούν, οι γάμοι τους φαίνεται πως έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από εκείνους των προηγούμενων γενεών.

Για χρόνια, οι Millennials ήταν - και ακόμα είναι δηλαδή - στο στόχαστρο της κριτικής όσον αφορά τις σχέσεις. Από το ότι «κατέστρεψαν» τον θεσμό του γάμου μέχρι το ότι προτιμούν τις εφαρμογές γνωριμιών από την πραγματική επικοινωνία, η αλήθεια είναι πως δεν έχεις και λίγα να τους καταλογίσεις. Ωστόσο, η πραγματικότητα φαίνεται να τους δικαιώνει.

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