Ο Roger Vieira κατέκτησε ξανά τη Γένοβα και κράτησε ζωντανή τη μάχη του τίτλου στο Red Bull Cerro Abajo

Ο Roger Vieira απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η Γένοβα του ταιριάζει απόλυτα.

Ο Βραζιλιάνος αναβάτης κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την κορυφή του Red Bull Genova Cerro Abajo, επικρατώντας σε μία συναρπαστική μάχη στους απαιτητικούς δρόμους της ιταλικής πόλης και μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή της γενικής κατάταξης λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό της σεζόν.

Για τρίτη χρονιά, η Γένοβα μετατράπηκε σε μία εντυπωσιακή πίστα urban downhill. Η διαδρομή των 2,2 χιλιομέτρων, με υψομετρική διαφορά σχεδόν 280 μέτρων, ξεκινούσε από το Monte Peralto και κατέληγε στο Largo della Zecca, περνώντας μέσα από τα χαρακτηριστικά στενά σοκάκια της πόλης, απότομες κατηφόρες, αλλεπάλληλα σκαλοπάτια και τεχνικά περάσματα που δοκίμασαν τα όρια ακόμη και των κορυφαίων αναβατών του κόσμου.

Ο τελικός κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Vieira πραγματοποίησε μία σχεδόν αλάνθαστη κατάβαση, σταματώντας το χρονόμετρο στο 2:33.971 και αφήνοντας πίσω του τον Γερμανό Johannes Fischbach και τον Ισπανό Alex Marín, που συμπλήρωσαν το βάθρο ύστερα από επίσης εξαιρετικές προσπάθειες.

«Είχα κάνει μία πολύ καλή προσπάθεια στα προκριματικά. Δεν ήθελα να δω τον χρόνο του Johannes, αλλά τελικά τον είδα και κατάλαβα ότι έπρεπε να δώσω τα πάντα. Κάθε πεταλιά, κάθε μέτρο της διαδρομής. Το έκανα και τα κατάφερα. Είμαι απίστευτα χαρούμενος που κερδίζω ξανά εδώ. Δύο συνεχόμενες νίκες στη Γένοβα, αυτή είναι για τη Βραζιλία!», δήλωσε ο Vieira μετά τη νίκη του.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στη μάχη για τον τίτλο. Ο Vieira παραμένει δεύτερος στη γενική κατάταξη πίσω από τον Sebastian Holguín, διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Την ίδια στιγμή, ο Johannes Fischbach ενίσχυσε τη θέση του στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, ενώ ο Alex Marín συνέχισε τις σταθερά δυνατές εμφανίσεις του.

Όλα πλέον οδηγούν στη Στουτγάρδη, όπου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί ο τελευταίος αγώνας της σεζόν. Εκεί θα κριθεί ο τίτλος του Red Bull Cerro Abajo 2025/26, με τη μάχη για την κορυφή να προμηνύεται πιο αμφίρροπη από ποτέ.