Φρίντα Κάλο: Η γυναίκα πίσω από τα λουλούδια, η γυναίκα φαινόμενο πριν το Instagram

Πώς μια σχετικά άγνωστη Μεξικανή ζωγράφος μετατράπηκε σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο. Η ιστορία της Φρίντα Κάλο και η διαχρονικότητά της.

«Οι μόνοι που πεθαίνουν πραγματικά είναι εκείνοι που δεν έζησαν ποτέ». Η Φρίντα Κάλο έζησε κι η κληρονομιά της παραμένει ζωντανή, δυναμική κι ανεξάντλητη, πολύ μεγαλύτερη και πολύ βαθύτερη από τη -συχνά κιτς- εικόνα, που συνοδεύει τη “Fridamania” του 21ου αιώνα.

Πάνω από έναν αιώνα μετά τη γέννηση της, σαν σήμερα στις 6 Ιουλίου 1907, το πρόσωπο της βρίσκεται παντού: σε έργα τέχνης, αφίσες, κοσμήματα, αξεσουάρ, κούπες, μαξιλάρια, μπλουζάκια, τατουάζ. Σε αυτήν επιστρέφουν, ταυτίζονται κι εμπνέονται γυναίκες, πολλών, διαφορετικών γενιών. Κι όσο ο χρόνος περνά, η εικόνα της δεν παλιώνει, ενισχύεται, μοιάζει προφητική κι επίκαιρη όσο ποτέ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr