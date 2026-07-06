Η ομάδα παραγωγής του Σαμαρά, ο λόγος που παραιτήθηκε νωρίτερα ο Καραμέρος και το διήμερο ΝΑΤΟ

O Μαξιμιλιανός αποκρυπτογραφεί την ομάδα παραγωγής του Αντώνη Σαμαρά αλλά και τον λόγο που ο Καραμέρος παραιτήθηκε νωρίτερα.

Περισσότερο από τα πολιτικά μηνύματα του Σαμαρά με τα βίντεο που ανήρτησε στα social media το πρωί της Κυριακής (06/07) συζητήθηκε το ποιος έχει κάνει την παραγωγή.

Τα μικρόφωνα που φορούσαν ο πρώην πρωθυπουργός και ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Νίκος Τσιούτσιας ήταν ακριβά, οι κάμερες ήταν τελευταίας τεχνολογίας και γενικώς φαίνεται ότι κάποιος είχε προσέξει πάρα πολύ το επίπεδο της εικόνας. Αυτό δείχνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να παίξει σοβαρή μπάλα στην πορεία ίδρυσης κόμματος και δεν θέλει να δώσει μία εικόνα γερόντων που επιστρέφουν για να πάρουν πολιτική εκδίκηση.

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