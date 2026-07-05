Μυστήριο στην Αυστραλία: Ξεβράστηκαν μεταλλικές σφαίρες σε παραλία - «Είναι εξωγήινες»

Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι προσπαθεί να προσδιορίσει τη φύση και την προέλευση των μυστηριωδών αντικειμένων.

Έξι κομμάτια ύποπτων διαστημικών απορριμμάτων που ξεβράστηκαν σε παραλίες της Βόρειας Κουίνσλαντ ενδέχεται να είναι «διαστημικές σφαίρες» που συχνά μένουν πίσω μετά από εκτοξεύσεις πυραύλων, σύμφωνα με έναν ειδικό.

Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι προσπαθεί να προσδιορίσει τη φύση και την προέλευση των μυστηριωδών αντικειμένων, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία θεωρούνται ύποπτα ότι περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

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