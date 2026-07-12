Μουντιάλ 1978: Τα «μαύρα δοκάρια» της Αργεντινής ως ιστορία αντίστασης στον δικτάτορα Βιδέλα

Το 1978 το Μουντιάλ στην Αργεντινή έγινε γνωστό ως «Μουντιάλ της ντροπής» λόγω της χούντας, αλλά οι παίκτες κατάφεραν να σηκώσουν ανάστημα με τα «μαύρα δοκάρια».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, γνωστό και ως Μουντιάλ αποτελεί την κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη. Πολλά έχουν γίνει στα Μουντιάλ και πολλά έχουν γραφτεί, ωστόσο υπάρχει μια αθέατη ιστορία για το «Παγκόσμιο κύπελλο της ντροπής», του 1978, αλλά και μια ιστορία αντίστασης.

Το 1978 το Μουντιάλ διοργανώθηκε στην Αργεντινή τόσο για λόγους αγωνιστικούς, αλλά και για λόγους πολιτικούς επί της δικτατορίας του Βιδέλα. Χούντα, διώξεις, εξαφανίσεις, εκτελέσεις και βασανισμοί στοιχειοθετούν την εικόνα του Μουντιάλ εκείνης της χρονιάς, που αποτελεί μια ματωμένη εικόνα. Τα παραπάνω γεγονότα δεν φαίνεται να εμπόδισαν την FIFA να διοργανώσει το Μουντιάλ εκεί, που είχε «κλείσει» από το 1966.

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