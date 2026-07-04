Άγριος καβγάς με εργάτες: Πέταγαν ο ένας τον άλλον στο έδαφος από την ταράτσα

Απίστευτο βίντεο δείχνει ακόμη δύο εργάτες να πέφτουν από την οροφή πριν συνεχίσουν τον καβγά σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Σοκαριστικό βίντεο από εργοτάξιο στο Ντιτρόιτ δείχνει άγρια συμπλοκή μεταξύ εργατών στέγης, με σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική παραγωγή και όχι πραγματικό περιστατικό. Οι εικόνες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς καταγράφουν εργαζόμενους να έρχονται στα χέρια πάνω σε ταράτσα μικρής κατοικίας.

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