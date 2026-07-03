Βίντεο-ντοκουμέντο από την τοποθέτηση βόμβας έξω στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη: Η στιγμή που ο δράστης την αφήνει και φεύγει

Νέα στοιχεία για τις εκρήξεις στη Θεσσαλονίκη εξετάζουν οι Αρχές, με βίντεο, DNA και αποτυπώματα να βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών.

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, καταγράφει τη στιγμή που άγνωστος μπαίνει στην πυλωτή της πολυκατοικίας του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη, και αφήνει τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο.

Οι έρευνες των Αρχών για τις εκρήξεις στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα εγκληματολογικά εργαστήρια να εξετάζουν όλα τα ευρήματα προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των επιθέσεων, οι οποίες κόστισαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας

Υλικό από κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει ένα άτομο να κατεβαίνει από το περιαστικό δάσος φορώντας τζιν παντελόνι, μαύρη μπλούζα, καπέλο και μαντήλι που κάλυπτε το πρόσωπό του. Το άτομο κρατά μία μαύρη σακούλα, μέσα στην οποία βρισκόταν ο εκρηκτικός μηχανισμός. Στη συνέχεια αφήνει τη σακούλα στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 20 λεπτά αργότερα.

DNA, αποτυπώματα και βιντεοληπτικό υλικό στο μικροσκόπιο

Οι ειδικοί εξετάζουν υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς και μία μονωτική ταινία που εντοπίστηκε σε έναν από αυτούς, αναζητώντας γενετικό υλικό και αποτυπώματα.

Παράλληλα, μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπήρχε και τέταρτο άτομο, το οποίο είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα των δραστών.

Τα τρία στοιχεία που εξετάζει η Αντιτρομοκρατική

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών, όπως κομμάτια από μονωτική ταινία, γκαζάκια και πλαστικά δοχεία, στα οποία αναζητούνται DNA και αποτυπώματα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε: «Ουσιαστικά η συνδεσμολογία είναι ο πιο απλός τρόπος που συναντούμε, οπότε δεν μπορούμε να αντλήσουμε στοιχείο από αυτό. Δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολοίπων».

Η σημασία των καμερών ασφαλείας

Κομβικής σημασίας για την πορεία της έρευνας θεωρείται το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα πρόσωπα που ενδέχεται να συμμετείχαν στις επιθέσεις, καθώς και τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε: «Έχουμε μόνο μορφές από το βιντεοληπτικό υλικό. Σίγουρα οι αστυνομικοί δε θεωρούν ότι υπάρχει συμμετοχή μόνο των τριών, των τουλάχιστον τριών ατόμων που συμμετείχαν σίγουρα στις επιθέσεις… αν μιλάμε για κοινά πρόσωπα».

Χαρτογραφούν τις κινήσεις των δραστών

Ταυτόχρονα, οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών, εξετάζοντας από πού ξεκίνησαν, πού προμηθεύτηκαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, με ποιον τρόπο έφτασαν στα σημεία των επιθέσεων και πώς αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωσή τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι νυχτερινές συνθήκες δυσχεραίνουν την ταυτοποίηση των δραστών, ενώ αρκετά πειστήρια καταστράφηκαν τόσο από τη φωτιά όσο και κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύσκεψη στη ΓΑΔΘ

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα οποία μετέβησαν από την Αθήνα για την αξιολόγηση της πορείας των ερευνών.

Εξετάζεται και η συμμετοχή τέταρτου προσώπου

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, οι Αρχές εκτιμούν ότι στις επιθέσεις συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία φέρεται να κινήθηκαν με δύο δίκυκλα.

Παράλληλα, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου, το οποίο πιθανόν είχε υποστηρικτικό ρόλο πριν ή μετά τις επιθέσεις.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σε καλή κατάσταση νοσηλεύονται οι τέσσερις τραυματίες από τις επιθέσεις. Εξιτήριο έλαβε ο Παναγιώτης Νέστορας, καθώς και ένας από τους δύο ενοίκους της πολυκατοικίας. Η δεύτερη ένοικος παραμένει για νοσηλεία στην Καρδιολογική Κλινική.

Η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή και ελεγχόμενη από το ιατρικό προσωπικό. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πότε θα λάβει εξιτήριο, καθώς φέρει πολλαπλά εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια.

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