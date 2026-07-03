Καύσωνας: Γιατί η ακραία ζέστη μάς κόβει ακόμα και την παγωμένη μπύρα;

Η ακραία ζέστη στην Ευρώπη μειώνει τις πωλήσεις αλκοόλ άνω των 32 βαθμών, ανατρέποντας τις προσδοκίες των ζυθοποιών για το καλοκαίρι.

Ο καύσωνας στην Ευρώπη θέτει υπό αμφισβήτηση την υπόθεση ότι τα θερμά καλοκαίρια συνεπάγονται αύξηση στις πωλήσεις των αλκοολούχων ποτών με έρευνες να δείχνουν ότι οι καταναλωτές ρέπουν λιγότερο προς την απόλαυση μιας παγωμένης μπίρας ή ενός Aperol Spritz όταν κάνει υπερβολική ζέστη.

Κατά μέσον όρο, οι πωλήσεις αλκοολούχων ποτών αυξάνονται όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, όριο που όμως αν ξεπεραστεί μειώνεται η θετική επίδραση, διαπίστωσαν ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Ζυρίχης (ETH Zurich) και το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.

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