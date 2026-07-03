Η Τέιλορ Σουίφτ κάλεσε πρώην της στον γάμο της με τον Τράβις Κέλσι - Αλλά εκείνος έριξε άκυρο

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι παντρεύονται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη και στη λίστα με τους καλεσμένους βρίσκεται και ένας πρώην της pop star.

Μετά τον γάμο της Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ, που μονοπώλησε το ενδιαφέρον της διεθνούς showbiz, έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο γάμος της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι. Το ζευγάρι, που από την αρχή της σχέσης του απασχόλησε έντονα τον Τύπο, είναι έτοιμο να επισφραγίσει την αγάπη του και αυτή η επισημοποίηση θα γίνει όσο υπερπαραγωγή φαντάζεσαι. Άλλωστε, αν όχι η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι τότε ποιοι;

Όλο αυτό το διάστημα βλέπουν το φως της δημοσιότητας διάφορες λεπτομέρειες για το μυστήριο και το πάρτι που θα ακολουθήσει, με το ζευγάρι, ωστόσο, να μην επιβεβαιώνει τίποτα. Ανάμεσα σε αυτά και η λίστα με τους καλεσμένους, η οποία - όπως ορθώς πιστεύεις - περιλαμβάνει A-listers και φυσικά πρόσωπα από τον αθλητικό χώρο, όπου δραστηριοποιείται ο Τράβις Κέλσι. Και εντάξει, αυτό το περιμέναμε, το ότι, όμως, θα υπήρχε και το όνομα ενός πρώην συντρόφου της, μάς ξάφνιασε.

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