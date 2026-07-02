Σίφνος: Οδηγός Διακοπών - Οι παραλίες, το φαγητό και τα αξιοθέατα

Τοπική γαστρονομία, τοπία που κόβουν την ανάσα, εντυπωσιακές παραλίες και οικισμοί με μεγάλη ιστορία. Όλα αυτά κάνουν τη Σίφνο να ξεχωρίζει.

Ένα από τα πιο γοητευτικά νησιά των Κυκλάδων, η Σίφνος συνδυάζει αρμονικά την παράδοση, τη φυσική ομορφιά και τη γαστρονομία.

Με τη SEAJETS θα φτάσεις στη Σίφνο από τον Πειραιά σε μόλις 2 ώρες και 30 λεπτά. Αμέσως θα καταλάβεις γιατί είναι τόσο ξεχωριστή, με τα γραφικά της σοκάκια, την εντυπωσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και τις περισσότερες από 230 εκκλησίες.

Η Απολλωνία, η πρωτεύουσα του νησιού, αποτελεί το κέντρο της καθημερινής ζωής, ενώ οι πανέμορφες παραλίες, οι ιστορικοί οικισμοί και η πλούσια γαστρονομική παράδοση κάνουν τη Σίφνο ιδανική τόσο για χαλάρωση όσο και για εξερεύνηση.

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