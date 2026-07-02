Σίφνος: Οδηγός Διακοπών - Οι παραλίες, το φαγητό και τα αξιοθέατα
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Τοπική γαστρονομία, τοπία που κόβουν την ανάσα, εντυπωσιακές παραλίες και οικισμοί με μεγάλη ιστορία. Όλα αυτά κάνουν τη Σίφνο να ξεχωρίζει.
Ένα από τα πιο γοητευτικά νησιά των Κυκλάδων, η Σίφνος συνδυάζει αρμονικά την παράδοση, τη φυσική ομορφιά και τη γαστρονομία.
Με τη SEAJETS θα φτάσεις στη Σίφνο από τον Πειραιά σε μόλις 2 ώρες και 30 λεπτά. Αμέσως θα καταλάβεις γιατί είναι τόσο ξεχωριστή, με τα γραφικά της σοκάκια, την εντυπωσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και τις περισσότερες από 230 εκκλησίες.
Η Απολλωνία, η πρωτεύουσα του νησιού, αποτελεί το κέντρο της καθημερινής ζωής, ενώ οι πανέμορφες παραλίες, οι ιστορικοί οικισμοί και η πλούσια γαστρονομική παράδοση κάνουν τη Σίφνο ιδανική τόσο για χαλάρωση όσο και για εξερεύνηση.
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