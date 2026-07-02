Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Τι προβλέπεται για οροφοδιαμερίσματα, κοινόχρηστα και διαχειριστές

Έρχονται μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες. Χωρίζονται διαμερίσματα, αλλάζουν τα κοινόχρηστα μετά τις αλλαγές στο νόμο 3741/1929.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κατά την παρουσίαση των κατευθυντήριων γραμμών του νομοσχεδίου που θα συνταχθεί από ειδική 13μελή επιτροπή, για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών περιουσιών (πολυκατοικιών, Airbnb, κλπ), ανέφερε ότι θα επέλθουν αλλαγές στο νόμο 3741/1929, με σκοπό την απελευθέρωση και αξιοποίηση των περιουσιών των Ελλήνων.

Ειδικότερα, 97 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου 3741/1929, με τον οποίο «αναγνωρίζεται η διηρημένη κατ` ορόφους ή σε μέρη αυτών ιδιοκτησία επί του αυτού οικοδομήματος» (πολυκατοικίες, κλπ) θα επέλθουν αλλαγές και θα αναμορφωθούν οι ενοχικές σχέσεις στις οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες των συνιδιοκτητών πολυκατοικιών, κλπ.

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