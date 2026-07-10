Γιατί είναι είναι εξωφρενικά δύσκολο να παραδεχτούμε τα λάθη μας

Έχεις αναλογιστεί ποτέ, ότι μπορεί να είσαι εγκλωβισμένος στις επιλογές σου και αυτές οι επιλογές να σε κρατούν συνεχώς στάσιμο;

Πόσες φορές έχεις επιμείνει σε μια απόφαση, ενώ μέσα σου ήξερες ότι δεν σε οδηγεί πλέον εκεί που θέλεις; Μια δουλειά που δεν σε εκφράζει, μια σχέση που έχει κάνει τον κύκλο της, μια επένδυση που αποδεικνύεται λανθασμένη ή ακόμη και μια επιλογή σπουδών που δεν ανταποκρίνεται στα όνειρά σου.Το παράδοξο είναι ότι, όσο περισσότερο χρόνο, κόπο ή χρήματα έχουμε αφιερώσει σε κάτι, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να το εγκαταλείψουμε. Όχι επειδή εξακολουθεί να μας ωφελεί, αλλά επειδή φοβόμαστε τι σημαίνει η παραδοχή ότι κάναμε λάθος.

Οι ψυχολόγοι περιγράφουν αυτό το φαινόμενο ως την «πλάνη του βυθισμένου κόστους». Πρόκειται για την τάση να συνεχίζουμε μια πορεία μόνο και μόνο επειδή έχουμε ήδη επενδύσει πολλά σε αυτήν, ακόμη κι όταν όλα δείχνουν ότι η συνέχισή της θα μας κοστίσει ακόμη περισσότερο.

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