Ελαφόνησος: Πλοίο μπήκε στο λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτη - Επιβιβάστηκε κολυμβητής από θαλάσσης

Προβληματισμός για περιστατικό ασφαλείας σε Ε/Γ-Ο/Γ στην Ελαφόνησο – Καταπέλτης ανοικτός κατά τους ελιγμούς και επιβίβαση κολυμβητή

Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στις πορθμειακές συγκοινωνίες προκαλεί περιστατικό που σημειώθηκε στις 30 Ιουνίου στην πορθμειακή γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας και έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα δύο ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών ενημερώθηκε, ύστερα από καταγγελία, ότι επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο εκτελούσε χειρισμούς κατά την προσέγγισή του στο λιμάνι της Ελαφονήσου με τον καταπέλτη σε ανοικτή θέση

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