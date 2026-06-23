Ισπανία: Ερυθρός τόνος σχεδόν 300 κιλών αλιεύθηκε έπειτα από τρεις ώρες

Ένας ερυθρός τόνος που πλησίαζε τα 300 κιλά αλιεύθηκε στα νερά της Ισπανίας έπειτα από σχεδόν τρεις ώρες μάχης, εντυπωσιάζοντας τους λάτρεις της αθλητικής αλιείας.

Η αλιεία είναι μια δραστηριότητα που απαιτεί υπομονή, ακόμα και κάνοντας το ίδιο πράγμα, δεν επιτυγχάνεται πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να περιμένει κανείς, να έχει τη βοήθεια της τύχης και, φυσικά, να διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να γνωρίζει πού, πότε και πώς να ρίξει το καλάμι. Ιδιαίτερα όταν κάτω από την επιφάνεια του νερού έχει τσιμπήσει ένα «τέρας» σχεδόν τριακοσίων κιλών.

Ο ερυθρός τόνος είναι ένα μεταναστευτικό είδος που συναντάται κυρίως στα νερά του Στενού του Γιβραλτάρ και του Κάδιθ, όπου αλιεύεται ο γνωστός τόνος της αλμαντράμπα, αλλά και στις περιοχές της Καταλονίας, της Χώρας των Βάσκων και της Καστεγιόν. Στην τελευταία αυτή επαρχία, και ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η περίοδος μετά την αναπαραγωγή, αλιεύθηκε ένα δείγμα περίπου 300 κιλών.

Η τρίωρη μάχη με τον γίγαντα της θάλασσας

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το σκάφος LUIXI II της εταιρείας αθλητικής αλιείας Luixi Fishing Charter. Το ψάρι αλιεύθηκε κατά τη δεύτερη ημέρα έναρξης της περιόδου αθλητικής αλιείας ερυθρού τόνου και ενδέχεται να συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα δείγματα που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τη φετινή περίοδο.

Η προσπάθεια, έπειτα από σχεδόν τρεις ώρες αγώνα για να βγει το ψάρι από το νερό, άξιζε τον κόπο. «Το LUIXI II κλείνει το επιτρεπόμενο όριο με αυτόν τον τόνο που πλησιάζει τα 300 κιλά. Συνολικά 4 γιγάντιοι τόνοι με 2 πλήρως εξοπλισμένα και ολοκληρωμένα σκάφη. Άλλα 4 “τέρατα” στη συλλογή μας!», ανέφεραν από την εταιρεία. Μαζί με το μεγαλύτερο δείγμα, αλιεύθηκαν ακόμη τρεις τόνοι: ένας περίπου 250 κιλών και δύο των 150 κιλών.

Η Ισπανία, κορυφαίος προορισμός για τους φίλους του ερυθρού τόνου

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα Global Fishing Adventures, η Ισπανία αποτελεί «έναν από τους πιο περιζήτητους προορισμούς στην Ευρώπη για τους ερασιτέχνες αλιείς που επιδιώκουν να πιάσουν τον επιβλητικό ερυθρό τόνο».

Το είδος αυτό μεταναστεύει κάθε χρόνο μέσω των θαλάσσιων περιοχών που περιβάλλουν την Ισπανία. Διασχίζει το Στενό του Γιβραλτάρ και εισέρχεται στη Μεσόγειο για να αναπαραχθεί κατά την άνοιξη και τις αρχές του καλοκαιριού, ενώ εκτός της περιόδου αναπαραγωγής μπορεί να βρεθεί στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα ψάρια του ωκεανού

«Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα ψάρια του ωκεανού. Μπορεί να ξεπεράσει τα τρία μέτρα σε μήκος και να φτάσει σε βάρος τα 600 κιλά. Το σώμα του είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στην ταχύτητα, με αεροδυναμικό σχήμα και ισχυρή ουρά», επισημαίνουν οι ειδικοί. Ωστόσο, στην Ισπανία η αλιεία του ερυθρού τόνου ρυθμίζεται μέσω ειδικών αδειών ερασιτεχνικής θαλάσσιας αλιείας και απαιτεί προηγούμενη υποχρεωτική έγκριση.

Επιπλέον, η αλιεία επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της επίσημης αλιευτικής περιόδου. Εάν αυτή ολοκληρωθεί ή εξαντληθεί η ετήσια ποσόστωση, η οποία κατανέμεται μεταξύ επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, η δραστηριότητα διακόπτεται αυτομάτως. Στην ερασιτεχνική αλιεία, μετά τη σύλληψη, το ψάρι πρέπει να απελευθερώνεται ξανά στη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση, κάθε αλίευση, ακόμη και αν το ψάρι απελευθερωθεί, πρέπει να καταγράφεται στο σύστημα PescaREC και συνήθως πραγματοποιείται από εγκεκριμένο σκάφος.

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