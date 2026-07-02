Η στιγμή της εμπρηστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα: «Μας φώναζαν, καίγεστε»

Μαρτυρία-σοκ από τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη: «Μας φώναζαν "ξυπνήστε, καίγεστε"» λέει αυτόπτης μάρτυρας περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των ενοίκων της πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, όπου τα ξημερώματα σημειώθηκε έκρηξη και πυρκαγιά με τραγικό απολογισμό τον θάνατο της 72χρονης Βάγιας Νέστορα.

Η κα Αναστασία, ένοικος του κτιρίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, εκφράζοντας αρχικά τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας.

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