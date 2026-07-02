Το φετινό super El Niño θα ξεπεράσει 1982, το 1997 και το 2015; Τι ισχύει για την Ελλάδα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ένα φαινόμενο «El Niño» που εμφανίζεται νωρίτερα σε σχέση με τα μεγάλα φαινόμενα του παρελθόντος
Το φαινόμενο El Niño επέστρεψε επίσημα και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το 2026 ενδέχεται να μείνει στην ιστορία ως ένα από τα πιο έντονα επεισόδια που έχουν παρατηρηθεί ποτέ.
Τα μοντέλα δείχνουν, πράγματι, μια πολύ «έντονη» αύξηση της θερμοκρασίας στον κεντρικό ισημερινό Ειρηνικό, με θερμοκρασιακές ανωμαλίες που θα μπορούσαν να φτάσουν και να ξεπεράσουν το όριο των «σούπερ El Niño» του παρελθόντος.
Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr